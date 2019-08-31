Фильм, фильм, фильм…

24 августа по всей России четвёртый раз прошла акция Ночь кино. Организаторы акции «Ночь кино» — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». В Московской области акцию курируют Фонд кино и Министерство культуры Московской области, Фестивальный отдел ГАУ МО «Мособлкино».

В рамках акции «Ночь кино» состоялся показ трех российских фильмов, специально отобранных для этой акции простыми зрителями на сайте информационного агентства ТАСС: «Домовой» режиссера Евгения Бедарева, «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» режиссера Ильи Куликова, «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина.

Сотрудники и читатели Муниципальной библиотеки Левобережья г. Дубны тоже приняли участие в «Ночи кино».

Кто сказал, что комедия с элементами русского фэнтези призвана лишь развлекать? Даже не верившие в существование потусторонних сил зрители и герои фильма поверили в существование Домового. В то, что у каждого дома есть свой дух, своя душа. Какой он будет: добрый, приветливый или сердитый, обиженный, отчаявшийся найти понимающих хозяев или просто озорник с функцией помощника и оберега – зависит от самих обитателей «нехорошей» квартиры, даже от соседей. Ребёнку с искренней, чистой душой и животным, чутким от природы легче найти общий язык с Домовым, чем самым дипломированным и «сильным» магам и экстрасенсам. Насколько важны семья, тепло родного очага, умение слушать друг друга помогают понять такие добрые и весёлые фильмы, похожие на старую мудрую сказку и современную фантастическую комедию одновременно.

Мужскую часть аудитории особенно впечатлил фильм «Балканский рубеж». Служба спецназа – не только беги быстрее, стреляй точнее, будь смелее. Самое важное – понимать за кого, ради кого. Ведь за тобой не только аэропорт, который нужно удержать любой ценой, но тысячи жизней, целый народ и целая страна, противостояние мировых держав и идеологий, узел исторических противоречий, копившихся веками и десятилетиями.

Фильм основан на реальных событиях 1999 года в Косово, аэропорту Слатина и марш-броске российских десантников из Боснии на Приштину. Мужество и готовность к самопожертвованию наших военных, не только вымышленных, «киношных», но прежде всего реальных, поразила всех. Завершили просмотр не только бегущие по экрану титры, но и зрительские аплодисменты.

Но нельзя забывать, что в основе любого фильма лежит литературное творчество, сценарий, а в основе сценария – реальные судьбы и характеры, чувства живых людей. достойные фильмы, отобранные для «Ночи кино», будь то комедия, фэнтези или боевик несут в себе гораздо более глубокую мысль, чем вмещают стандартные представления о жанрах: самое великое чудо на свете – любовь к ближнему. Ради чего и происходит всё лучшее в жизни, в том числе снимается кино.