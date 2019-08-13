Фалина Ольга Николаевна - врач-офтальмолог ДЦГБ

Ольга Николаевна, почему Вы выбрали именно эту профессию?

Когда я поступила в институт, я ещё не знала, какую именно специализацию выберу. Выбор студентами будущей специализации я связываю, прежде всего, с умением преподавателей привить любовь к той или иной врачебной профессии. Так случилось и со мной. После прохождения цикла офтальмологии, вопрос о выборе специальности для меня был решён.

Для меня глаза – это самая эстетически привлекательная часть тела человека, и я считаю, что зрение - это главное средство коммуникации с окружающим миром.

При каких обстоятельствах нужно обращаться к офтальмологу?

Глаз - это важнейший орган, самый необходимый анализатор в нашем теле. Когда происходит нарушение его функции, утрачивается не только трудоспособность, но и качество жизни. Поэтому следить за здоровьем глаз нужно с самого детства. Посещать врача-офтальмолога с целью профилактики заболеваний глаз желательно не менее одного раза в год. В случае же возникновения таких симптомов как боль в глазах, чувство инородного тела, слезотечение, отёк век, зуд, выделения из глаз, двоение, затуманивание или чувство пелены перед глазами, изменение полей зрения, появление «мушек» или «молний», не стоит дожидаться планового медицинского осмотра, а обратиться срочно к специалисту. Так как причиной могут быть не только заболевания глаз, но и патологические состояния со стороны нервной и сердечно – сосудистой систем.

Офтальмолог внимательно выслушает жалобы, проведёт необходимые исследования и назначит лечение, либо исключит патологию со стороны органа зрения и направит к смежному специалисту. Если же вышеперечисленные симптомы окажутся лишь проявлением общей усталости, офтальмолог даст вам рекомендации по профилактике заболеваний глаз, порекомендует общеукрепляющие и оздоровительные мероприятия.

Как известно, зрительная функция ребёнка окончательно формируется лишь к 14-ти годам, поэтому до указанного возраста ребёнка очень важно регулярно показывать офтальмологу.

Как можно помочь глазам оставаться здоровыми? Что является самым вредным для наших глаз? Чтение на ходу? В темноте? Компьютер?

Глаза человека не приспособлены для работы на близком расстоянии, а технический прогресс приковал наше внимание к всевозможным электронным носителям не только в рабочее время, но и в моменты отдыха. Современные школьники всё больше предпочитают электронные носители бумажным. Это приводит к колоссальным зрительным и эмоциональным нагрузкам.

Нужно защищать глаза от слишком яркого света солнцезащитными очками с УФ - фильтром. Это особенно актуально для любителей горнолыжного спорта и отдыха в

южных странах. Ультрафиолетовый свет способствует развитию катаракты и оказывает повреждающее действие на сетчатку глаза.

Не нужно пытаться рассматривать мелкие предметы, читать или смотреть телевизор при недостаточном освещении. Очень вредно читать в транспорте - неровный свет и вибрация картинки снижают зрение.

Окулист и офтальмолог это разные врачи?

Окулист и офтальмолог – это один и тот же врач. Пациенты преклонного возраста по привычке называют “глазного доктора” окулистом, а вот современная молодёжь предпочитает называть такого врача офтальмологом.

Планируется ли наличие глазного отделения в новом корпусе?

В новом корпусе глазного отделения не планируется. Пациенты, которым необходимо оказать помощь в стационарных условиях направляются в Запрудненский филиал ГБУЗ МО Талдомской ЦРБ, ГБУЗ МО «МОНИКИ» им. М.Ф.Владимирского, МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н.Федорова. Там же осуществляется и хирургическая помощь по ОМС.

Прибегают ли в нашем городе к аппаратной терапии, в чём её суть и какие у неё преимущества?

Аппаратные методы лечения - это одна из разновидностей физиотерапевтического воздействия на глаз в целом или на его отдельные структуры.

Применяются эти методы для снятия спазма глазных мышц, при усталости глаз, улучшения кровообращения, устранение гипоксии, снижение отека.

К ним относится: магнитотерапия, электростимуляция, лазерная стимуляция, визотроник, ручеек, компьютерные методы (амблиокор), синаптофор (коррекция и лечение косоглазия). Аппаратные методы применяются, как у детей, так и у взрослых, но чаще у детей. Они не заменяют основное лечение, а идут только в дополнение к основному лечению. Назначить тот или иной вид лечения должен только врач т.к. есть определённые противопоказания.

Так как я работаю во взрослой поликлинике, то у нас такие методы не применяются.

В детской практике они просто необходимы. В Дубне есть специализированный детский садик с офтальмологическим уклоном, куда направляются дети, имеющие проблемы со стороны органа зрения, и где им оказывается аппаратная терапия. Также, за последние полгода кабинет офтальмолога в детской поликлинике полностью оснащен оборудованием в соответствии с федеральными стандартами оснащения детских поликлиник.

Что бы вы хотели пожелать своим пациентам?

Вести здоровый образ жизни. Если будет здоров организм в целом, глаза тоже будут здоровыми.