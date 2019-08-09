Двух пассажиров электропоезда Москва–Дубна задержали с героином

В дежурную часть линейного отделения полиции на станции Дмитров за административное правонарушение из электропоезда сообщением Москва – Дубна был доставлен житель г. Кимры Тверской области 1987 года рождения. На перегоне станций Каналстрой и Вербилки транспортные полицейские в третьем вагоне состава выявили данного пассажира, находящегося в состоянии опьянения.

В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых у мужчины обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом, шприц и стеклянный пузырек. Согласно справке ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО в пакетике находилось наркотическое вещество, содержащее героин, общей массой 2,37 грамма.

Еще одного пассажира в состоянии опьянения стражи порядка выявили в 8-м вагоне данного электропоезда. Мужчину 1986 года рождения, также проживающего в г. Кимры Тверской области, доставили в дежурную часть ЛОП на станции Дмитров, где в ходе личного досмотра и в присутствии понятых у него изъяли сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это наркотическое вещество, содержащее героин, общей массой 1,57 грамма.

Выяснилось, что мужчины знакомы, но в одном составе оказались случайно. По иронии судьбы, им в равной степени предстоит отвечать за совершенные правонарушения.

В отношении граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Мера принуждения – обязательство о явке. Ведется расследование.