ДК "Мир" объявляет набор в творческие коллективы

В связи с капитальным ремонтом железнодорожного переезда и подъездных путей к центральной котельной ОИЯИ на пересечении ул. Молодежная – ул. Сахарова, будет полностью ограничено движение автотранспорта от ул. Дачная и от ул. Молодежная в сторону ул. Сахарова и обратно.