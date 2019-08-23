ДК "Мир" объявляет набор в творческие коллективы

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Сезон 2019 - 2020. Телефон для справок: +7 496 2145904, 2163917

ДК МИР
    
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ДК Мир

 

Совсем скоро
Мастер-класс по использованию косметических масок
Муниципальная библиотека Левобережья
пятница, 23 августа | 11:00

Мастер-класс проводит сотрудник компании "Орифлейм"
День кино
Библиотека семейного чтения
пятница, 23 августа | 17:00

Вход свободный
Танцы в парках
Ретро-площадка "Вдохновение"
суббота, 24 августа | 17:00

Белгородский духовой оркестр "Городок", Ансамбль цыганского танца "Рада", Танцевальная студия "Ритм", Танцклуб Swing Dance Dubna
Ночь кино в ДК Октябрь - 2019
ДК "Октябрь"
суббота, 24 августа | 20:00 - 23:30

Вход свободный
Ночь Кино - 2019
Парк Семейного Отдыха
суббота, 24 августа | 20:00 - 23:30

Фильмы-лидеры народного он-лайн голосования: "Балканский рубеж", "Домовой", "Полицейский с Рублевки"
Ночь кино в Библиотеке Левобережья - 2019
Муниципальная библиотека Левобережья
суббота, 24 августа | 20:00 - 23:30

Кинопоказ художественных фильмов - победителей всероссийского народного голосования
Праздник здоровья семьи в Дубне
Парк семейного отдыха
воскресенье, 25 августа | 10:30
Презентация двойного концертного альбома группы АЛИБИ
Арт-кафе "Высоцкий"
воскресенье, 25 августа | 18:00

Сергей Попов вручит диски участникам группы, даст автограф желающим, расскажет историю создания самой группы, как это было и, конечно же, исполнит известные многим песни!