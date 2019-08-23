Сезон 2019 - 2020. Телефон для справок: +7 496 2145904, 2163917
ДК "Мир" объявляет набор в творческие коллективы
Совсем скоро
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Муниципальная библиотека Левобережья
Мастер-класс проводит сотрудник компании "Орифлейм"
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Библиотека семейного чтения
Вход свободный
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Ретро-площадка "Вдохновение"
Белгородский духовой оркестр "Городок", Ансамбль цыганского танца "Рада", Танцевальная студия "Ритм", Танцклуб Swing Dance Dubna
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ДК "Октябрь"
Вход свободный
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Парк Семейного Отдыха
Фильмы-лидеры народного он-лайн голосования: "Балканский рубеж", "Домовой", "Полицейский с Рублевки"
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Муниципальная библиотека Левобережья
Кинопоказ художественных фильмов - победителей всероссийского народного голосования
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Парк семейного отдыха
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Арт-кафе "Высоцкий"
Сергей Попов вручит диски участникам группы, даст автограф желающим, расскажет историю создания самой группы, как это было и, конечно же, исполнит известные многим песни!