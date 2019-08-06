Пять десятилетий назад развертывание новой промышленной площадки велось одновременно с обустройством микрорайона Большая Волга. И сегодня приборный завод так же вносит достойный вклад в развитие города.

Группа компаний «ТЕНЗОР» – многофункциональный инженерно-производственный комплекс, который дает около 20% налогов в городской бюджет и около двух тысяч рабочих мест.

– Благодаря самоотверженному труду рабочих и служащих, специалистов и руководителей, наш приборный завод успешно преодолевает все трудности и остается одним из лидеров приборостроения в России, участником многих отечественных и зарубежных проектов в области пожаротушения и обеспечения безопасности особо важных объектов, – отметил генеральный директор АО «ТЕНЗОР» В.А. Голубев.

На предприятии завершается структурное реформирование – для повышения экономической эффективности производства, оптимизации затрат, освоения новых бизнес-направлений. Активно реализуется Программа по работе с молодыми кадрами для привлечения специалистов нужных компетенций. Действует система наставничества: ветераны передают своей опыт и навыки стажерам и практикантам.

Ежегодно в эту праздничную дату – День «ТЕНЗОРА» – сотрудники и ветераны традиционно приходят к памятнику первому директору приборного завода П.А. Журавлеву в сквере его имени и приносят цветы, отдавая дань памяти этому замечательному человеку и руководителю. С первых дней строительства и на протяжении 18 лет Павел Александрович возглавлял предприятие и даже после выхода на пенсию оставался членом Совета директоров и председателем Совета трудового коллектива.

Правление и профсоюзный комитет АО «ТЕНЗОР» выражают глубокую признательность работникам и ветеранам за все доброе и хорошее, что они дали родному предприятию. И желают действующим сотрудникам успехов в труде на благо приборного завода.

Справочно

АО «ТЕНЗОР» – базовое предприятие группы компаний «ТЕНЗОР». Решение о создании приборного завода в подмосковной Дубне было принято в 1968 году, а через пять лет на построенной с нуля промплощадке начался выпуск продукции.

С 2017 года «ТЕНЗОР» – резидент Особой экономической зоны «Дубна». Располагает необходимой конструкторской и производственной базой. Основные виды деятельности: разработка, проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладка и сдача «под ключ» заказчикам и надзорным органам комплексных систем безопасности по физической и противопожарной защите ответственных и режимных объектов, автоматизации технологических процессов опасных и жизненно важных производств.