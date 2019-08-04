Что такое НПК «Дедал»

Научно-производственный комплекс "Дедал" — предприятие, работающее в сфере охранных технологий. Исполняющий обязанности генерального директора комплекса Сергей Александрович Козлов на брифинге для СМИ Дубны рассказал о направлении работы предприятия, о привлечении в научно-техническую деятельность молодого поколения.

По мнению и.о. гендиректора НПК «Дедал», время диктует необходимость в выстраивании коммуникаций с молодёжью. Прежде всего, это нужно для привлечения нового поколения к научно-технической деятельности. Как отметил Сергей Козлов, не менее важной задачей остаётся проблема удержания талантливой молодёжи в Дубне. Подробнее о том, что предпринимается менеджментом НПК «Дедал» для решения этих задач в нашем видео.