Что надо знать участнику «VIII Есенинского праздника поэзии»

Восемь лет назад предложение заслуженного работника культуры России Б.Т. Бикбовой отмечать День рождения замечательного русского поэта ежегодным «Есенинским праздником поэзии» было поддержано сотрудниками Дубненской городской библиотеки семейного чтения. В 2019 году Дубна уже в восьмой раз соберёт почитателей таланта Сергея Есенина.

Это популярнейшее не только в нашем наукограде, но и далеко за его границами мероприятие проходит на конкурсной основе. В Положении о проведении праздника отмечается, что его основными задачами являются привлечение молодого поколения к поэтическому творчеству, развитие и поощрение творческой мысли, изучение творческого наследия С.А. Есенина, формирование чувства гордости за русскую литературу, её традиции и величие.

Номинации:

Ø Авторское стихотворение. Тема: «Моя малая родина – Подмосковье» или свободная тематика (объемом не более 8 строф);

Ø Чтение произведения Сергея Есенина (стихотворение или отрывок из поэмы не более 12 строф);

Ø Исполнение песни на стихи Сергея Есенина;

Ø Конкурс детского рисунка. Тема: «Моя малая родина – Подмосковье» или «Есенинские мотивы» (участвуют дети до 14 лет включительно, рисунок форматом не более А3).

От каждого участника на конкурс принимается только одно произведение! При вынесении оценки работ и выступлений жюри учитывает соответствие тематике праздника, оригинальность, творческий подход, художественное мастерство.

Дата и время проведения:

1 октября 15:00 – прослушивание исполнителей музыкальных произведений

2 октября 15:00 – прослушивание чтецов

5 октября 15:00 – Гала-концерт, награждение победителей и участников «VIII Есенинского праздника поэзии». После торжественной части – «свободный микрофон».

Прослушивание номинантов (1 и 2 октября), а также выступление и награждение победителей (5 октября) будет проходить в «Дубненской городской Библиотеке семейного чтения» по адресу: г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, второй этаж.

Условия участия в конкурсах:

Подтвердить своё участие необходимо до 30 сентября 2019 г.

Ø Отправив заявку на электронный адрес – bibl_dubna@mail.ru ; (с пометкой «заявка на VIII Есенинский праздник поэзии»);

Ø Почтовым отправлением на адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3;

Ø Или принести заполненную заявку лично в «Дубненскую городскую Библиотеку семейного чтения» (г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, 2 этаж).

Заявку можно заполнить в библиотеке, скачать на сайте библиотеки в разделе Есенинский праздник поэзии по http://biblioteka-dubna.ru/eseninski-prazdnik-poezii

Телефон для справок: 8 (49621) 3-34-59, 8 (49621) 3-09-48.

Организаторы праздника:

Ø «Дубненская городская Библиотека семейного чтения»

Ø Литературное объединение г. Дубны

Информационное обеспечение:

Ø Информационный портал Dubna.ru

Ø Информационный сайт библиотеки biblioteka-dubna.ru

Ø Группы в социальных сетях библиотеки vk.com/biblioteka_dubna , facebook.com/biblioteka141980 , instagram.com/bibl_dubna

Ø Информационно-аналитический портал «Дубна-inform»

Ø Городская газета «Площадь Мира»

Ø Независимая городская газета «Встреча»

Ø Еженедельная газета «Вести Дубны»

Ø Еженедельник «Кимры. Сегодня»

Ø Телеканал «Дубна»

Ø Телеканал «360» Дубна