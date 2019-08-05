Бывший житель Дубны создал костюм пехотинца из StarCraft II

Осталось только доделать оружие, внедрить несколько технических доработок и утвердить заявку на Игромир 2019 и Comic Con Russia 2019, крупнейший гик-фестиваль России. Житель Тверской области надеется, что ее одобрят — конкуренция среди игроманов максимальная.

StarCraft II — знаменитая научно-фантастическая стратегия, в которую играли практически все игроманы мира. Один из самых известных персонажей этой вселенной — космодесантник и настоящий «плохой парень» Тайкус Финдли. Его синяя броня — такая же визитная карточка игры, как и сигара, с которой главный герой не расставался во время любой передряги. Как отмечает Василий, в России никто так и не смог осилить создание брони на должном уровне. Достойные попытки делались в Америке.

«Пока не уверен, что у меня получится лучше, чем у остальных, но финал покажет».

Василию 38 лет. Рассказывает, что костюм — дань игровому прошлому, сейчас все свободное время предпочитает тратить на творчество. Переехал он в Тверь недавно из Дубны. «Здесь занимаюсь своим хобби, оборудовав одну комнату жилья под мастерскую». Мастер отмечает, что помощь в создании брони ему оказывают ребята, увлекающиеся исторической реконструкцией и ролевым (сценическим) косплеем.

«Особых познаний или опыта в подобных проектах не было, поэтому такой срок, сейчас при плотной занятости смог бы осилить месяца за 3-4», — поясняет он.

В качестве материалов в ход шли стеклоткань, пропитанная эпоксидной смолой, а там, где нужен был объем, использовалась монтажная пена, усиленная стеклотканью. Окрашивалось все из баллончика, отдельные детали доводилось кистью. «Когда набрался опыта, многие вещи сделал из ЭВА (этиленвинилацетат)». Вес брони составляет 23 кг, а с аккумуляторами и электроникой — около 37 кг.

Когда задаем вопрос, как это всё он собирается носить, отмечает, что является многократным чемпионом по пауэрлифтингу, и «это уж точно поможет носить броню без особых усилий». (Отметим: у Василия высшее спортивное образование, сейчас он работает в сфере продаж спортивного питания).

В ответ на вопрос о том, как пришла в голову идея косплеить Тайкуса Финдли, житель Твери отмечает, что изначально увлек сам процесс — созидание и творчество, а планов показывать кому-то свое творение не было.

«Но, когда провозился 2 года, все же хочется оценки тех людей, кто в этом разбирается, так как в этой сфере я новичок».

Создавать шедевр Василию помогает (чем может) супруга, друзья раньше относились нейтрально, «пока не доделал в полный рост, сейчас удивляются».

У брони планируются спецэффекты — будут вентиляторы в системе выхлопа с подсветкой, прожектора на торсе и открытие / закрытие подшлемника. Реплика автоматической винтовки терранов (потомков землян, несколько столетий назад отправившихся покорять космос) сейчас в процессе изготовления. Кроме того, Василию предстоит согласовать с организаторами комик-кона аудиотрек, под который его персонаж будет представлять себя.

А как же знаменитая сигара Тайкуса Финдли? — спрашиваем у автора. Василий смеется и поясняет, что «без неё косплей будет неполноценный».