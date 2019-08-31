Беседа с Тимошук Е.В. МАУ "Городские парки"

В 2007г. oкончила Пензенскую Государственную сельскохозяйственную академию. Затем работала в НИИ «Пензенского сельского хозяйства», далее работа в Москве в Тимирязевской академии. В 2013г. приехала в Дубну, работала в ООО «Тепличное», с 2018 г. работает в МАУ «Городские парки».

Елена Владимировна, почему Вы выбрали именно такую специальность? Расскажите о своей работе.

Работа у меня интересная и мне нравится. Мой папа был агрономом, он любил свою работу, наверное, эта любовь передалась и мне. У меня всегда был особый интерес к растениям. С цветами работать увлекательно, мне интересно создавать цветочные рисунки и красивые цветочные композиции. Они радуют глаз, создают ощущение праздника, поднимают настроение, вызывают улыбку. Цветы олицетворяют собой красоту природы, вносят гармонию в окружающий мир. Цветы разводят с глубокой древности, и каждый цветок имеет свою красивую легенду, похожую на сказку. В основу их легли удивительные способности этих растений, с ними связано множество интересных историй.

Сотрудники нашего управления занимаются цветами круглый год. Цветы украшают любой город и правильно подобрать их совсем непростая задача. Существуют определённые правила, по которым создаются цветочные композиции. С их помощью можно создать стильный и красивый дизайн клумб, который, несомненно, будет вызывать восхищение прохожих. Цветочные композиции украшают городские улицы, оживляют их унылый вид.

Весной мы высаживаем рассаду на клумбы, в вертикальные вазоны и разворотные круги, мы всю зиму выращиваем её в теплицах, их у нас три. В основном там трудятся женщины, и их труд далеко не из лёгких. Чтобы летом наш город стал красивым и пестрил цветами нужно очень постараться. Первые цветы, которые мы высаживаем к 9 мая, это тюльпаны. Но до этого мы занимаемся подготовкой клумб и разворотных кругов, обогащаем почву. Затем всё лето подкармливаем растения, поливаем, рыхлим почву, при необходимости подсаживаем новые. Всё это делают рабочие зелёного хозяйства – наши женщины. Растения требуют постоянного внимания. Всхожесть цветов во многом зависит ещё и от погоды. А кроме того нередко наблюдаются случаи хулиганства, когда цветы попросту вырывают несознательные граждане. С приходом осени все клумбы очищаются, и начинается новая высадка тюльпанов в теплицах, уже под зиму. Так что в теплицах цветочная работа ведётся нами круглый год. Кроме цветов летом мы подстригаем кустарники, удаляем разросшиеся ветки и обрезаем сухие. Задача службы зелёного хозяйства - высадить цветы и кустарники так, чтобы наш город выглядел нарядным и цветущим.

В чём заключаются трудности Вашей работы?

Если говорить о трудностях, то на первое место я бы поставила погодные условия. Нередко приходится работать под дождём и ветром. Это, пожалуй, основной трудный фактор в нашей работе. А так коллектив у нас хороший, все женщины трудятся в сфере благоустройства много лет, имеют большой опыт.

Хотелось бы обратиться к жителям нашего города с просьбой относиться уважительно к труду работниц озеленения. Женщины весь год работают с пылким желанием и энтузиазмом, чтобы наш город был красивым и нарядным. Результат их труда каждый может видеть на улицах Дубны.