Беседа с Бухтерёвой Е.К.

Здоровье     6     сб, 10.08.2019 - 13:10

Бухтерёва Елена Константиновна – медсестра поликлиники МСЧ  №9.
 

 Окончила Дмитровское медучилище в 1983 г. По специальности фельдшер. С 1984 г. работает в Дубне,  начала трудовую деятельность медсестрой в подростковом кабинете,  в настоящее время работает  кабинетной медсестрой на приёме с терапевтом Бурмистровой И.В.

Елена Константиновна, расскажите о своей работе.

 Мне моя работа очень нравится, работаю медсестрой уже более 37 лет,  пошла по стопам своей мамы, она тоже  работала фельдшером. С Ириной Владимировной  Бурмистровой – врачом терапевтом у нас сложились очень хорошие отношения. Мы во многом понимаем и поддерживаем друг друга. При таких отношениях и работать легко, и настроение на работе всегда хорошее. Чувствуешь себя более уверенно, видишь свою необходимость. Кроме помощи врачу моя задача состоит ещё и в том, чтобы вызвать доверие пациента, позволить ему спокойно чувствовать себя на приёме. Для этого, безусловно, необходимо иметь определённые навыки и желание помогать людям, без этого в нашей профессии не обойтись. Сейчас в Минздраве решается вопрос о том, что в будущем году медицинским сёстрам поликлиник, возможно, поручат выполнять рутинную работу за врачей, чтобы максимально  разгрузить их.  Я считаю, что такой подход к работе медсестёр, несомненно,  повысит их статус. На выписку льготных рецептов, больничных листов, заполнение санаторных карт уходит много времени, и если бы медсёстры не помогали врачам, то очереди в коридорах были очень и очень большими. Я считаю, что роль медсестры  в медицине имеет большое значение. Умение общаться с  пациентами, слаженно взаимодействовать с врачом,  это неотъемлемые составляющие нашей работы. Настоящая медсестра не может быть человеком равнодушным, к тому же  она  необходимый помощник любому врачу. Медсёстры не  ставят диагнозы, не назначают лечение, но это не значит, что  мы не разбираемся  в симптомах распространённых заболеваний. Во время приёма я регулирую поток пациентов, заполняю необходимые бланки, разъясняю пациентам методы подготовки к тем или иным обследованиям. А также  выполняю большую работу по подготовке к профосмотрам сотрудников ОИЯИ, веду учёт диспансерных больных, готовлю необходимую  документацию  для  составления отчётов. Мой рабочий день максимально загружен интересным для меня делом. Понимание важности моей работы  приносит  мне удовлетворение, и это, несомненно, радует. Но, в то же время  сейчас нас с врачом волнует вопрос оптимизации, как по стране в целом, так и в медицине.  Хотят сокращать медсестёр. При этом врач будет  находиться в кабинете один, а рабочие места медсестёр  хотят оборудовать в коридорах, и  всего одна медсестра будет работать сразу  с тремя или четырьмя  врачами.  Мы считаем, что это крайне неудобно ни врачу, ни медсестре, и пациентам неудобно тоже.
 В завершение хочу   пожелать всем быть здоровыми, бодрыми, и побольше иметь в жизни положительных эмоций.
 

Бухтерёва Е. К. - медсестра поликлиники МСЧ №9
Любовь Майорова
    
18 930

 

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