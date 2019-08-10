Беседа с Бухтерёвой Е.К.

Окончила Дмитровское медучилище в 1983 г. По специальности фельдшер. С 1984 г. работает в Дубне, начала трудовую деятельность медсестрой в подростковом кабинете, в настоящее время работает кабинетной медсестрой на приёме с терапевтом Бурмистровой И.В.

Елена Константиновна, расскажите о своей работе.

Мне моя работа очень нравится, работаю медсестрой уже более 37 лет, пошла по стопам своей мамы, она тоже работала фельдшером. С Ириной Владимировной Бурмистровой – врачом терапевтом у нас сложились очень хорошие отношения. Мы во многом понимаем и поддерживаем друг друга. При таких отношениях и работать легко, и настроение на работе всегда хорошее. Чувствуешь себя более уверенно, видишь свою необходимость. Кроме помощи врачу моя задача состоит ещё и в том, чтобы вызвать доверие пациента, позволить ему спокойно чувствовать себя на приёме. Для этого, безусловно, необходимо иметь определённые навыки и желание помогать людям, без этого в нашей профессии не обойтись. Сейчас в Минздраве решается вопрос о том, что в будущем году медицинским сёстрам поликлиник, возможно, поручат выполнять рутинную работу за врачей, чтобы максимально разгрузить их. Я считаю, что такой подход к работе медсестёр, несомненно, повысит их статус. На выписку льготных рецептов, больничных листов, заполнение санаторных карт уходит много времени, и если бы медсёстры не помогали врачам, то очереди в коридорах были очень и очень большими. Я считаю, что роль медсестры в медицине имеет большое значение. Умение общаться с пациентами, слаженно взаимодействовать с врачом, это неотъемлемые составляющие нашей работы. Настоящая медсестра не может быть человеком равнодушным, к тому же она необходимый помощник любому врачу. Медсёстры не ставят диагнозы, не назначают лечение, но это не значит, что мы не разбираемся в симптомах распространённых заболеваний. Во время приёма я регулирую поток пациентов, заполняю необходимые бланки, разъясняю пациентам методы подготовки к тем или иным обследованиям. А также выполняю большую работу по подготовке к профосмотрам сотрудников ОИЯИ, веду учёт диспансерных больных, готовлю необходимую документацию для составления отчётов. Мой рабочий день максимально загружен интересным для меня делом. Понимание важности моей работы приносит мне удовлетворение, и это, несомненно, радует. Но, в то же время сейчас нас с врачом волнует вопрос оптимизации, как по стране в целом, так и в медицине. Хотят сокращать медсестёр. При этом врач будет находиться в кабинете один, а рабочие места медсестёр хотят оборудовать в коридорах, и всего одна медсестра будет работать сразу с тремя или четырьмя врачами. Мы считаем, что это крайне неудобно ни врачу, ни медсестре, и пациентам неудобно тоже.

В завершение хочу пожелать всем быть здоровыми, бодрыми, и побольше иметь в жизни положительных эмоций.

