Аварийный дом на улице Понтекорво все-таки будет отремонтирован

Социум     12     сб, 17.08.2019 - 15:45

Вышло постановление губернатора Московской области А.Ю. Воробьева о выделении 172,6 млн. руб. из резервного фонда на финансирование работ по аварийному дому 18 по ул. Понтекорво.

Администрация совместно с Советом депутатов проводят необходимые процедуры для поступления выделенных средств в городской бюджет и объявления конкурса по выбору подрядчика. Проделана большая работа на пути решения проблемы с аварийным домом, которая игнорировалась десятилетиями и она будет продолжена. Постановление Правительства Московской области от 30.07.2019 № 462/25 "О предоставлении средств резервного фонда Правительства Московской области".

Ярослав Викулин
Виктор Неф
    
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