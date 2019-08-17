Аварийный дом на улице Понтекорво все-таки будет отремонтирован

Вышло постановление губернатора Московской области А.Ю. Воробьева о выделении 172,6 млн. руб. из резервного фонда на финансирование работ по аварийному дому 18 по ул. Понтекорво.
Администрация совместно с Советом депутатов проводят необходимые процедуры для поступления выделенных средств в городской бюджет и объявления конкурса по выбору подрядчика. Проделана большая работа на пути решения проблемы с аварийным домом, которая игнорировалась десятилетиями и она будет продолжена. Постановление Правительства Московской области от 30.07.2019 № 462/25 "О предоставлении средств резервного фонда Правительства Московской области".