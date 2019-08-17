Аварийный дом на улице Понтекорво все-таки будет отремонтирован

Сморщкова Ольга Николаевна- хирург- стоматолог. Окончила в 1973 году Калининский государственный медицинский институт, стоматологический факультет. Затем работала по специальности в Брянской области. В 1979 году приехала в Дубну, начала работу врачом - стоматологом в поликлинике ДЦГБ, с 1980 по настоящее время работает в стоматологической поликлинике на левом берегу хирургом - стоматологом.