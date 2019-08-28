Анализатор разработки резидента ОЭЗ «Дубна» появится в российских лабораториях

Высокопроизводительный количественный анализатор URiСКАН-ПРОГРЕСС – это очередная разработка специалистов Группы компаний Юнимед, в которую входит резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Эйлитон». Прибор совместил в себе все лучшие характеристики предыдущих разработок - высокую точность URiСКАН–strip и производительность URiСКАН–про. Его серийный выпуск будет налажен на базе подмосковного завода «Эйлитон», и уже в начале следующего года усовершенствованный прибор поступит в клинико-диагностические лаборатории нашей страны.

- Сегодня в новом приборе объединены все лучшие конструкторские решения, реализованные в двух его предшественниках, - комментирует заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. - Созданный российскими специалистами анализатор выполняет исследования с уникально высокой точностью и воспроизводимостью, и при этом обладает большой производительностью. На данный момент прибор не имеет аналогов в мире, и это подтверждает высокий профессионализм его разработчиков.

По словам генерального директора Группы компаний Юнимед Александра Шибанова, приборы и тест-полоски для анализа мочи от ведущего мирового производителя - корейской компанией YD Diagnostics Corp. поставлялись в российские лаборатории с 2006 года. За это время сотрудники более 4 000 отечественных клинико-диагностических лабораторий убедились в высоком качестве тест-полосок URiSCAN, которые стали самыми популярными в нашей стране. Ежегодно в России с их использованием выполняется более 20 миллионов анализов мочи.

- Специалисты компании «Эйлитон» провели детальные исследования тест-полосок URiSCAN, - рассказывает предысторию появления нового прибора Александр Шибанов. - Оказалось, они обладают настолько высокими аналитическими характеристиками, что, усовершенствовав конструкцию корейского анализатора, можно создать аналитическую систему, которая позволит с использованием метода «сухой химии» получать результаты, по точности сопоставимые с результатами количественных методов анализа. Специалисты компании-резидента нашли уникальное конструкторское решение для отражательного фотометра, и в 2014 году создали первый в мире анализатор мочи для количественного определения показателей – URiСКАН–strip. Двумя годами позже, результатом плодотворного сотрудничества с корейскими партнерами стал первый российский высокопроизводительный полуколичественный анализатор на «сухой химии» URiСКАН–про. Эти два прибора и стали родоначальниками появления третьего.

После успешных технических испытаний новый прибор отправляется на клиническую проверку. Уже в начале 2020 года в компании рассчитывают официально зарегистрировать URiCKAH-ПРОГРЕСС в Росздравнадзоре, и у специалистов российских КДЛ появится еще один надежный помощник из серии URiCKAH, который позволит методом «сухой химии» получать количественные результаты исследований в лабораториях с большими потоками анализов.