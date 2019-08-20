169 млн просроченной и 142 млн текущей задолженности УК перед ресурсниками в Дубне

На исходе лето 2019, которого, по сути и не было. Люди хотят тепла, которого, по ряду обстоятельств, может и не быть. Дело в том, что некоторые наши управляющие компании, при почти 100- процентном поступлении денег за коммунальные услуги от жителей, умудрились только за тепло и горячую воду накопить многомиллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями.

Брифинг на эту тему с представителем муниципального бюджетного учреждения администрации Центр хозяйственного обслуживания (МБУ ЦХО) Д.В. Шилиным и заместителем начальника Госжилинспекции К.В. Кушнарёвым занял времени много больше, чем на это было отведено.

Журналистов интересовал большой перечень чудес, которые происходят в сфере ЖКХ. Например, почему ресурсоснабжающие организации не обращаются в арбитражные суды с заявлениями об отсутствии оплаты за свой товар со стороны УК? Получается, что позволяли обворовывать себя, ставя под вопрос получения жителями Дубны оплаченной услуги?

Несмотря на то, что «Газпром» - достояние народное, но краник перекрыть для народа он может в любой момент. Что тогда? Переводить котельные на мазут или уголь, устанавливать в квартирах буржуйки?

Были вопросы и о том, каким образом наложенные на управляющие компании крупные штрафы помогут погасить огромные долги? Опять же, если не из карманов жителей эти штрафы будут уплачены, то из каких? Этот вопрос повлёк за собой другие. Руководителей УК (менеджеров) на которых присылают постановления о штрафах, знают чуть ли не в лицо почти все жители города, а о людях, которые стоят за ними (собственниках этого бизнеса) мало кто имеет понятие и для этих граждан закон (пока) не успели написать. Кстати, спикеры брифинга подсказали журналистам и всем заинтересованным лицам, что найти ФИО этих людей можно в данных налоговой службы.

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