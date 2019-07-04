Знакомство с профессией

Цель мероприятия – знакомство с историей полиции, основными задачами служб и подразделений, профилактика дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул.

В преддверии дня образования службы ГИБДД в системе МВД в административном здании ОГИБДД прошёл день открытых дверей. Полицейские рассказали детям об истории создания Госавтоинспекции. Мероприятие началось с экскурсии по административному зданию. Ребята смогли узнать более подробно о буднях инспекторов ГИБДД, а также о требованиях ко всем, кто хочет стать полицейским дорожно-патрульной службы.

Участники акции познакомились с работой кинологов. Стражи правопорядка продемонстрировали гостям разнообразные навыки и способности служебных собак. Особый интерес у детей вызвало показательное выступление - поиск взрывного устройства, четкое выполнение команд кинолога и имитация задержания преступника.

Как проходит процедура дактилоскопии, воспитанники лагеря смогли увидеть, познакомившись с работой эксперта-криминалиста. Специалист рассказал о работе своего отделения и о разных видах экспертиз. После познавательной лекции, каждый желающих оставил свой след в виде отпечатков пальцев.

Дети поздравили сотрудников инспекции с наступающим праздником, поблагодарили за увлекательную встречу и пообещали соблюдать Правила дорожного движения.

Завершилось мероприятие торжественным поздравлением от Главы городского округа Дубна Максима Николаевича Данилова, который пожелал дальнейших успехов на службе и крепкого здоровья.