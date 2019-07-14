Заседание Молодёжного совета при главе города Дубна

В зале заседаний Совета депутатов 12 июля встречались заместители главы города, начальники управлений и отделов администрации, члены Молодёжного парламента (МП) с представителями инициативной молодёжи Дубны. Такой представительный состав встречи был обусловлен решением по созданию при главе города Молодёжного совета (МС).

В открытой части заседания М.Н. Данилов вручил представителям МС удостоверения и назвал задачи, которые им предстоит решать совместно с руководителями различных подразделений администрации.

В свою очередь члены МС представили направления предстоящей деятельности. Направлений этих 17, все они касаются большинства не самых простых сфер городской жизни, деятельность по которым планируется осуществлять совместно с профильными структурами администрации Дубны.

Логично и понятно стремление старшего поколения поделиться своими знаниями и опытом, а молодого поколения - этими опытом и знаниями воспользоваться. В интересах города и его жителей.

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