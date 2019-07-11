Врачи на теплоходе «Василий Чапаев» прибудут в Дубну

«Волна здоровья» в очередной раз соберет специалистов ведущих медицинских центров страны для оказания помощи больным детям и расскажет о формировании в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни. В этом году акция пройдет на Волге и Оке.

В Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Минздрава России состоялся Оргкомитет Всероссийской оздоровительной акции «Волна здоровья». Уже осенью с 2 по 11 сентября с.г. состоится теплоходный тур по городам ЦФО России с участием врачей ведущих медицинских центров, которые проконсультируют детей, состоящих на медицинском учете в региональных органах здравоохранения. В ходе акции теплоход «Василий Чапаев» пройдет по маршруту: Москва-Дубна-Рыбинск-Плес-Кинешма-Нижний Новгород-Муром-Рязань-Коломна-Москва. Организатором социально-значимого проекта «Информационно-пропагандистская, оздоровительная акция «Волна здоровья» выступает Благотворительный фонд Лиги здоровья нации с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Основной целью акции является оказание адресной медицинской помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

В обсуждении хода подготовки к предстоящей «Волне здоровья» приняли участие руководители федеральных медицинских центров и представители регионов-участников акции.

«У акции действительно хорошая, более чем 10-летняя история и очень достойные результаты. Она не только помогает детям, она объединяет коллективы лучших медицинских центров страны и специалистов на местах общим делом и общим стремлением – сделать эту помощь доступной и максимально эффективной. Мы, НЦССХ имени А.Н. Бакулева, начинали проводить эту акцию одни. Потом к нам стали присоединяться многие профильные федеральные центры и сегодня это уже такая реальная структура, которая позволяет решать очень многие вопросы. Мы объездили почти всю страну, а Центральный федеральный округ только кажется, что он такой благополучный, на самом деле, как это ни странно, некому им заниматься в медицинском плане. Я это знаю по нашим выездам. Мы систематически туда выезжаем, я имею в виду наш Центр, и, в общем, трудности большие», - рассказал президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия.

«Наш институт уже не первый год принимает участие в этой акции, в этом году готов принять участие также. Мы своих сотрудников командируем с педиатрической направленностью, учитывая адресную помощь детям. Но, тем не менее, у нас специальность такова, что они могут оказать при необходимости помощь и взрослым. От нас едут: специалист оториноларинголог и специалист по слухопротезированию, слуховой реабилитации, кохлеарной имплантации и т.д. Оборудование, которое мы берем с собой, переносное, не требует каких-то больших площадей. Специализированную помощь мы можем оказать на месте и, если потребуется, помощь высокотехнологического плана, как в системе ОМС, так и высокотехнологическая медицинская помощь по первому разделу, мы готовы взять этих пациентов к себе», - рассказал заместитель директора по медицинской части ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России» Александр Буркин.