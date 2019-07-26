Вопросы экологии.

Ни для кого не секрет, что в нашем городе ежедневно на страже соблюдения экологического порядка стоят сотрудники Госадмтехнадзора г. Дубны. Их далеко непростой труд очень важен и необходим всем нам, жителям наукограда. Многие дубненцы хотят видеть свой город чистым, ухоженным и красивым. И благодаря ответственной работе инспекторов Госадмтехнадзора наша Дубна остаётся зелёным городом, привлекающим к нам отдыхающих и туристов из других мест.

Так за первое полугодие, как результат слаженной работы инспекторов в сфере обеспечения чистоты наукограда, ими выявлено 533 правонарушения, а также рассмотрено 213 обращений граждан. Устранено 498 правонарушений. Все обращения граждан приняты к сведению, и более 80 % из них рассмотрены положительно.

Основная масса нарушений зафиксирована в местах общественного пользования, где должным образом не обеспечивалось содержание самих территорий и находящихся на них объектов. Несвоевременно вывозился мусор с контейнерных площадок, не соблюдался порядок проведения земляных работ, отмечались факты недозволенного размещения транспортных средств на территориях с насаждениями. Проведённый анализ поступивших обращений от жителей показал, что людей возмущает и беспокоит не только не обеспечение чистоты и порядка во дворах и других общественных местах, но также они недовольны ненадлежащим содержанием лесопарковых зон и мест массового отдыха трудящихся. В своих обращениях жители требовали навести должный порядок и устранить многочисленные экологические нарушения, связанные с вопросами загрязнения окружающей среды. Благодаря принятым мерам лесопарковая зона в районе ул. Боринка была убрана от мусора. Нелицеприятный факт захламления территории имел место т.к. жительница Дубны самовольно организовала свалку более чем из 20-ти кубометров мусора. Это возмутительное событие вызвало большой резонанс в городе. В территориальный отдел поступило множество жалоб от жителей, все жалобы были рассмотрены, меры приняты.

Кроме того, благодаря совместной и слаженной работе инспекторов территориального отдела, общественности, прокуратуры и суда, завод по сжиганию опасных и токсичных отходов прекратил свою деятельность, он долгое время работал с серьёзными нарушениями, не давал покоя местным жителям, недопустимо ухудшая экологическое состояние окружающей среды.

Однако следует заметить, что за первое полугодие инспекторами Госадмтехнадзора проделана работа не только по вышеуказанным направлениям. Особое внимание инспекторы уделили состоянию детских площадок. Ими были осмотрены более ста площадок с игровыми и спортивными элементами, где было выявлено более 50-ти серьёзных нарушений, основная часть из которых была также успешно устранена.

И как отметил руководитель Госадмтехнадзора М.О. Баженов О.В.

«Отделом проделана качественная работа, и результатом этой работы стали благодарности жителей, направленные в адрес отдела».

