Волшебный мир сказки

Это чудесный подарок дубненцам к Дню города, а также к Дню рождения библиотеки. На ней представлены авторские работы дубненской мастерицы Галины Юрьевны Колесниковой.

Проработав много лет на производстве, Галина Юрьевна, как человек творческий, искала возможности для самовыражения в декоративно-прикладном искусстве. Теперь имея больше времени, она вкладывает фантазию и душу в разные виды рукоделия, в занятие ландшафтным дизайном.

В век машин, роботов и компьютеров, изделия, особенно игрушки ручной работы особенно востребованы. Ведь именно через рукоделие можно передать искренние человеческие эмоции, тепло рук и сердца. Кукла учит человека через игру сочувствовать, сопереживать, фантазировать, развивает чувство вкуса и уважение к труду. Поэтому на выставку с удовольствием приходят семьи с детьми, взрослые на время окунуться в детство и в ностальгию, в атмосферу оживающей сказки.

Здесь каждый найдёт для себя что-то интересное, узнает новое или вспомнит почти забытые ощущения, аромат детства, прочитанных сказок и приключений, «преданий старины глубокой».

Хотите знать как выглядит ёшкин (или всё-таки ёжкин?) кот? Вот он вместе со своей улыбчивой хозяйкой, Бабой Ягой и совёнком. Ведунья при полном параде, опрятная и довольная, видимо только что прибралась в своей избушке и готова к праздничному приёму гостей и фотосессии. Никаких косм, костяных ног и людоедства. Это всё клевета на милую женщину элегантного возраста. Первым пожаловали в гости Старичок-лесовичок и очаровательный молёнок, такого хочется погладить, а не прихлопнуть.

А вот черепаха Тортила и Дуремар из сказки о Буратино и золотом ключике, Придворный сверчок. Уж не он ли хранит секрет бумажного очага и дверцы в волшебный мир кукольного театра? Синяя гусеница и Белый кролик из Страны Чудес, куда путешествовала Алиса. Червячок, забравшись в яблоко, так наелся, что оказался в затруднительном положении. Как выбраться, когда еда тесна, а есть больше нет сил? Но надо улыбаться, ведь фотографируют. Эх, видно вкусное яблочко, так и хочется тоже откусить!

Премудрый пескарь из сказки Салтыкова-Щедрина и сказочный мушкетёр де Гав отсылают нас к классикам. Так хочется порой, забыв о суете, не спеша, перечитать знакомые со школы книги и увидеть в сюжетах и персонажах что-то вечно актуальное, дающее ответы на вопросы – нравственные ориентиры прошлого и будущего.

Особое место занимает в экспозиции цикл «Славянский годослов». Вы слышали о таком? А ведь по нему жили наши предки. В старину куклы имели прежде всего функцию оберега, тотема, а уж потом игрушки. Здесь же информация о 16-летнем календарном цикле древних славян. О Зодиаке и Китайском гороскопе, представители которого тоже присутствую на выставке, знают все. За всем внимательно наблюдает и учитывает все посещения ученая птица-секретарь, игрушка, выполненная в той же технике.

Техника грунтованного текстиля придаёт игрушкам эффект фарфора, даёт возможность играть фактурой, красками. Она требует от мастера терпения, аккуратности, твёрдой руки, умения чувствовать материал и характер персонажа. Для Галины Юрьевны в кукле ценны прежде всего не столько внешняя красота, сколько индивидуальный, неповторимый характер, стиль. И ещё главный секрет – любовь к игрушке, к зрителям, пришедшим на неё полюбоваться. Возможно кого-то это тоже вдохновит на творчество. Дерзайте! Самовыражение человека взрослого или ребёнка в игре, рукоделии – это очень важно для развития личности, для развития полезных навыков в быту, общении.

Выставка продлится до 20 августа. Приходите посмотреть на рукотворное чудо человеческого таланта в читальный зал библиотеки Левобережья в будние дни с 10.00 до 19.00.