VII триатлон «Николов Перевоз» пройдёт в День города

Заплывы, заезды и забеги организованы для каждого бегуна и пловца, гребца и конькобежца, велосипедиста и лыжника любой спортивной подготовки!

В программе олимпийка – чемпионат Московской области, спринт – этап Кубка Федерации Триатлона России, акватлон и, главное, эстафеты на каждой дистанции.

Олимпийка: плавание 1500 м – велогонка 40 км – бег 10 км

Спринт: плавание 750 м – велогонка 20 км – бег 5 км

Акватлон: плавание 750 м – бег 5 км

Эстафеты : Олимпийка 1.5: 40:10 – Спринт 0.75:20:5 – Акватлон 0.75:5

Плавательный этап традиционно пройдет в русле реки Волга, а беговой по ее набережным. Вело-круг увеличен до 20 км, благодаря новому мосту через Волгу, - его трасса теперь еще более живописная и полностью безопасная. А на финише организаторы триатлона будут кормить вас авторскими блюдами, бесплатной ДоДо пиццей и сладкими арбузами.

Среди гостей праздника свое участие подтвердили олимпийский чемпион Никита Крюков, главный тренер паралимпийской сборной Ирина Громова и ее звездная команда: Юлия Михеева, Наталья Кочерова, Акжана Абдикаримова, Наталья Братюк, Виталий Малышев, Данила Бритик. Для Никиты Крюкова «Николов Перевоз» станет первым триатлоном в жизни. А ребята из паралимпийской сборной планируют участие в смешанной эстафете. Также среди участников будут основатели серии соревнований «Grom» Михаил Громов и Полина Разбицкая, самая красивая пара любителей циклических видов Ирина и Алексей Барышниковы, корпоративная команда Lukoil Triathlon Team и многие другие.

Николов Перевоз известен своей домашней организацией и дружелюбной атмосферой. Дубненские лыжники вкладывают всю душу в новый летний спортивный проект, который стал дорогим и родным для всех жителей города.

Главный эксперт отдела взаимодействия со СМИ администрации города Владимир Романцов