VII триатлон «Николов Перевоз» прошёл в Дубне

Этот спортивный праздник организаторы приурочили к Дню города.

Заплывы, заезды и забеги были хорошо организованы для каждого пловца, велосипедиста и бегуна независимо от спортивной подготовки.

Плавательный этап традиционно прошёл в русле реки Волга, а беговой по ее набережным. Благодаря новому мосту через Волгу велотрасса по улицам наукограда теперь еще более живописная и безопасная. А на финише организаторы триатлона приготовили для участников блюда авторской кухни, бесплатную ДоДо пиццу.

Николов Перевоз известен своей домашней организацией и дружелюбной атмосферой. Дубненские организаторы вкладывают всю душу в новый летний спортивный проект, который стал своим для всех жителей города и его многочисленных гостей.