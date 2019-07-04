Ветераны могут рассчитывать на помощь Управляющей компании ОЭЗ «Дубна»

Подписание многостороннего соглашения о сотрудничестве состоялось в Доме ветеранов Дубны. Свои подписи под документом поставили, с одной стороны, председатель Совета ветеранов микрорайона Большая Волга городского округа Дубна Галина Никитична Чижова, с другой стороны, руководители четырех организаций – ОЭЗ «Дубна», Некоммерческого партнерства «Дубна», ООО «Рата-Экспресс» и ООО «Российско-финская компания «Экосистема». В торжественном мероприятии приняли участие председатель городского Совета ветеранов г.о. Дубна Наталья Михайловна Шувикова и депутат микрорайона Большая Волга, заведующий кафедрой университета «Дубна» Сергей Дзюба.

Комментируя состоявшееся событие, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев обратил внимание на динамичное развитие особой экономической зоны, где сегодня резиденты активно строят и сдают в эксплуатацию свои объекты, открывают новые предприятия, выпускают инновационную продукцию, и сделал особый акцент на преемственности поколений, на заслугах ветеранов перед государством и наукоградом, в котором они живут.

- Управляющая компания ОЭЗ многое делает для подготовки молодых кадров, мы заключили соглашения о сотрудничестве с гимназиями №3 и 11, с университетом «Дубна», ведем профориентационную работу, - сказал Антон Афанасьев. - Но мы никогда не забываем отдавать дань уважения ветеранам, людям с богатым жизненным опытом, чей труд, активная жизненная позиция являются примером для молодых. Многие ветераны, закончив трудовую деятельность, продолжают работать в общественных организациях, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, передают новому поколению свой опыт и трудовые традиции. Мы это ценим и со своей стороны готовы поддерживать ветеранов в любых начинаниях.

Руководитель ОЭЗ «Дубна» пригласил ветеранов в особую экономическую зону для обсуждения вопросов предстоящего взаимодействия и гарантировал, что со стороны ее Управляющей компании им будет оказываться максимальное содействие. Это может быть помощь в решении социально-бытовых вопросов, по защите прав и интересов пожилых людей, в улучшении материально-технической оснащенности общественной организации ветеранов и совместном проведении культурно-массовых и иных мероприятий, в том числе на территории особой экономической зоны.