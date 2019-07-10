В Дубне идут работы по благоустройству набережной Волги

В нашем городе, к счастью, много неравнодушных граждан и гражданок. Во время нашего разговора с представителем подрядной организации к нам подходили жители Дубны, внимательно слушали и высказывали своё мнение по проекту благоустройства прибрежной территории.

Некоторое недоумение людей вызвал выбор для благоустройства не самой запущенной части городской территории. А ещё старожилы напоминали, что в советские времена ремонты фасадов домов, асфальтирование дорог и тротуаров начиналось у нас в апреле, а к работам по благоустройству набережной приступили только в середине лета.

Небезынтересна была и услышанная мимоходом дискуссия о рабочих местах. Помнится, раньше в этой сфере своё благосостояние ковали преимущественно представители коренного населения. Разные люди высказывали разные мнения, но все выражали надежду увидеть эту часть набережной Волги не хуже, чем она была до реконструкции.

Как отметил наш спикер, строители зашли на объект 2 июля. Объём работ определён проектным заданием, обеспечен количеством и качеством стройматериалов, оснащён необходимой техникой, укомплектован достаточной численностью рабочих. На сегодняшний день работы идут с некоторым опережением графика. Срок окончания работ 8 сентября. Гарантия на новые объекты 2 года.