Укрепление связей с Индией

В ходе обзорной экскурсии гости с большим вниманием осмотрели производственные мощности и основные заводские цеха, ознакомились с серийными и промышленными образцами продукции противопожарного назначения. Им показали устройства для самотушения проливов горящих жидкостей (УСП), автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой (АУ ПТВ), системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ).

Особый интерес у индийских специалистов вызвали модули газового пожаротушения (МГПТ). Демонстрация оборудования в действии и процесс заправки модулей сопровождались большим количеством уточняющих вопросов и подробных комментариев.

На рабочем совещании с участием директоров профильных направлений АО «ТЕНЗОР» обсуждались перспективы совместной деятельности по проекту атомной электростанции «Куданкулам», где возводятся третий и четвертый энергоблоки.

Приборный завод уже выполнил несколько крупных контрактов для индийской АЭС, в том числе по изготовлению решеток самотушения УСП-01Ф. В случае аварийных ситуаций они обеспечивают тушение нефтепродуктов, дизтоплива и других горючих жидкостей в резервуарах и открытых баках или их падающих потоков максимально быстро и без участия человека.

– Наш приборный завод открыт для международного сотрудничества. В Дубну нередко приезжают представители зарубежных компаний, чтобы увидеть широкий ассортимент высокотехнологичного оборудования на основе собственных инженерно-конструкторских разработок АО «ТЕНЗОР» и заключить договоры на поставку современных, эффективных средств пожаротушения. Что касается индийских партнеров, то одной из возможных форм развития наших отношений может стать создание совместного предприятия, – рассказал коммерческий директор АО «ТЕНЗОР» Константин Рухадзе.