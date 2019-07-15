У пенсионера в Дубне угнали Lexus

13 июля 2019 года в 6:20 часов, в дежурную часть обратился мужчина 1959 года рождения. Он заявил, что в период с 21:00 12 июля до 04:35 13 июля в Дубне на улице Володарского неизвестный от дома угнал его автомобиль — Лексус RX 350. Сумма материального ущерба составила 3850000 рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.