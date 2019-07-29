С Днём рождения, Дубна!

После изрядно поднадоевших дождливых июльских дней - 27 июля выдался настоящий летний день с температурой воздуха за 30 градусов. Для празднования Дня рождения Дубны - это настоящий подарок! У дубненцев появилась возможность искупаться и позагорать, поучаствовать в праздничных мероприятиях.

День города отмечался с утра до позднего вечера. Начало ему положили триатлон «Николов перевоз» на набережной Волги и День здоровья в Парке семейного отдыха. Закончился праздничный день традиционным салютом.

Афиша празднования Дня города 2019 обещала жителям Дубны интерактивные развлекательные игры, концерты творческих коллективов и фитнес-клубов города, всероссийский турнир по пляжному волейболу, выступления звёзд эстрады и многое другое. Всё это было. Вечером во время концерта в Парке семейного отдыха с Днём города дубненцев поздравили глава города М.Н. Данилов и депутат Государственной Думы РФ Д.Б. Кравченко.