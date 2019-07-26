С Днём города, Дубна!

Уважаемые дубненцы!

Примите самые искренние поздравления с днем рождения нашего города!

Дубна – город возможностей, динамично развивающийся, благоустроенный и комфортный для жизни. В этом есть часть труда каждого из вас, вашего таланта и любви к родному городу. Спасибо вам за добросовестный труд, самоотдачу и высокий профессионализм!

Дубна – нащ общий дом, которым мы гордимся и хотим сделать еще лучше. Уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь многого!

Особые слова благодарности - ветеранам, чье поколение заложило прочный фундамент будущих достижений нашего города, кто стоял у истоков создания градообразующих предприятий. Хочу обратиться и к молодому поколению. Именно вам, активным и целеустремленным, инициативным и решительным, талантливым и образованным, в ближайшие десятилетия предстоит развивать родной город. Удачи вам на этом пути!

Сегодня мы смело этот праздничный день хочется пожелать наукограду мира и благополучия, дальнейшего развития и процветания, а всем его жителям – счастья, здоровья и успехов в новых свершениях! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, радостью и верой в лучшее!

Глава городского округа Дубна М.Н. Данилов