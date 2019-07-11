Результаты работы ОМВД 28 июня - 04 июля 2019 года

1. Проверено мест массового отдыха населения – (всего с 23.05.2019 / за неделю с 28.06. – 04.07.2019) – 81/15.

2. Проверено объектов санаторно-курортного комплекса – 35/3. Из них детских – 28/2

2.1. количество отдыхающих – 1810/371. Из них детей – 1743/362

3. Выявлено и доставлено в ОМВД нарушителей общественного порядка в местах массового отдыха населения (составлено административных протоколов) – 40/5.

3.1. За нарушение антиалкогольного законодательства (ст.20.20, 20.21 КоАП РФ) – 28/3

3.2. За нарушение ПДД (глава 12 КоАП РФ) – 12/2

4. Рассмотрено протоколов об административных правонарушениях – 40/5. Из них:

4.1.Наложено штрафных санкций – 40/5

Уважаемые жители и гости округа!

В целях сохранности личного имущества не оставляйте его без присмотра, напоминаем также о недопустимости распития алкогольной продукции и появления в состоянии опьянения в общественных местах! Желаем вам приятного и безопасного отдыха!

Сотрудники полиции будут благодарны за любую оперативную информацию, которую граждане могут сообщить в Дежурную часть ОМВД России по г. о. Дубна по телефонам: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04, или по номеру 02 (112)