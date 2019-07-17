Реставрация дома 1920-х годов в Кимрах

Раньше главный фасад здания украшали два декоративных сливных колена из листовой стали. Они пришли в негодность и были сняты. Нынешние хозяева дома разбирали сарай и нашли одно из этих колен. По сохранившемуся образцу мы воссоздадим оба колена в технике художественной резки по металлу. Также мы воссоздадим водосточную систему.

В рамках реставрации фасад и кровля декоративной башенки будут очищены от старой краски и заново окрашены. На поверхность шатра башенки мы нанесём узор «Шашка». Для Кимр такая окраска считается характерной, и по воспоминаниям местных жителей удалось установить, что на башенке этого дома тоже была шашечная кровля.

Силами волонтёров будут воссозданы утраченные «сдвоенные кимрские скамейки» и декоративный шпиль на башенке. Работы будут проводиться на основе следов утраченных элементов и по аналогии с сохранившимися в городе скамейками и шпилем. Также волонтёры полностью отреставрируют чердачный балкончик. Он обветшал из-за неправильного отведения влаги и разрешения несущей балки. Не подлежащие восстановлению элементы будут заменены, а новая водосточная система предотвратит гниение в будущем. После окончания всех работ на фасад вернутся отреставрированные страховая табличка и номерной знак с подсветкой.