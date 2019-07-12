Расскажут о тарифах на вывоз мусрора

Уважаемые жители города!

Приглашаем вас на День разъяснений тарифов на обращение с ТКО, который пройдёт 13 июля 2019г. с 12.00 до 14.00 в здании Администрации города (каб. 117).

Пришла пора управлять отходами правильно, а вы уже знаете, как? Если нет, то приходите к нам! Ведущие эксперты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Администрации города и регионального оператора расскажут о порядке формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов, ответят на другие наиболее волнующие вас вопросы о раздельном сборе ТКО.

Администрация Дубны