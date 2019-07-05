Проверка работы Отдела по вопросам миграции

Блог ОМВД     10     пт, 05.07.2019 - 12:55

Члены Общественного совета при ОМВД России по г.о. Дубна в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции проверили качество оказания государственных услуг в Отделе по вопросам миграции.

Общественники осмотрели информационные стенды, наличие справочных сведений, графики приема граждан, уровень оснащенности оргтехникой. Начальник Отдела подполковник полиции Денис Гомонов рассказал общественникам об услугах, предоставляемых населению, о порядке регистрации и выдаче российских и заграничных паспортов, получения гражданства, разрешений на работу и патентов. Стражи порядка отметили преимущества пользования Единым порталом государственных услуг и продемонстрировали процесс регистрирования.

Представители общественности приняли участие в приеме граждан и положительно оценили организацию работы подразделения.

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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
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