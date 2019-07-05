Проверка работы Отдела по вопросам миграции

Члены Общественного совета при ОМВД России по г.о. Дубна в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции проверили качество оказания государственных услуг в Отделе по вопросам миграции.
Общественники осмотрели информационные стенды, наличие справочных сведений, графики приема граждан, уровень оснащенности оргтехникой. Начальник Отдела подполковник полиции Денис Гомонов рассказал общественникам об услугах, предоставляемых населению, о порядке регистрации и выдаче российских и заграничных паспортов, получения гражданства, разрешений на работу и патентов. Стражи порядка отметили преимущества пользования Единым порталом государственных услуг и продемонстрировали процесс регистрирования.
Представители общественности приняли участие в приеме граждан и положительно оценили организацию работы подразделения.