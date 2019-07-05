Проверка работы Отдела по вопросам миграции

Общественники осмотрели информационные стенды, наличие справочных сведений, графики приема граждан, уровень оснащенности оргтехникой. Начальник Отдела подполковник полиции Денис Гомонов рассказал общественникам об услугах, предоставляемых населению, о порядке регистрации и выдаче российских и заграничных паспортов, получения гражданства, разрешений на работу и патентов. Стражи порядка отметили преимущества пользования Единым порталом государственных услуг и продемонстрировали процесс регистрирования.

Представители общественности приняли участие в приеме граждан и положительно оценили организацию работы подразделения.