Присоединяйтесь к проекту!

О премии «Наше Подмосковье»
На 2 июля на сайт премии «Наше Подмосковье» активными дубненцами подано 14 проектов, среди которых 4 проекта в номинациях «Прорыв» и «Волонтерство и благотворительность», 5 проектов – «Творчество и духовное наследие», 1 проект по теме «Экология». Стать участником проекта или проголосовать за понравившийся Вам проект можно на сайте Премии. Для более удобного поиска и ознакомления с проектами в ВК организовано сообщество «Наше Подмосковье Дубна – 2019»
Присоединяйтесь к проектам, голосуйте, или оформите свой проект!
Для участия необходимо:
- Быть совершеннолетним гражданином РФ, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории Московской области.
- Реализовывать социально значимый проект (или иметь уже успешно реализованный) на территории Московской области.
- Подать проект на сайте, пригласить в него вашу инициативную группу, презентовать проект Совету.
Призовой фонд ежегодной премии – 180 000 000 рублей.
Количество победителей составит 1000 человек.
Проекты подаются в 4-х номинациях конкурса:
«Экология»:
- «Волонтерство и благотворительность»
- «Творчество и духовное наследие»
- «Прорыв»
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ
I этап: Прием заявок. 3 июня – 4 августа 2019 года / Заявки на участие принимаются на сайте ежегодных премий Губернатора Московской области наше-подмосковье.рф.
II этап: Презентация проектов в муниципальных образованиях. 12 августа – 20 сентября 2019 года.
III этап: Оценка проектов. 21 сентября – 31 октября 2019 года.
IV этап: Награждение победителей. Ноябрь 2019 года.
Телефон горячей линии: 8-800-505-63-14.
Вам нужна помощь в размещении проекта? Обращайтесь к куратору в Дубне: Кравцов Егор Владимирович, тел. 8-915-369-80-81.