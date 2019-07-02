Присоединяйтесь к проекту!

На 2 июля на сайт премии «Наше Подмосковье» активными дубненцами подано 14 проектов, среди которых 4 проекта в номинациях «Прорыв» и «Волонтерство и благотворительность», 5 проектов – «Творчество и духовное наследие», 1 проект по теме «Экология». Стать участником проекта или проголосовать за понравившийся Вам проект можно на сайте Премии. Для более удобного поиска и ознакомления с проектами в ВК организовано сообщество «Наше Подмосковье Дубна – 2019»

Присоединяйтесь к проектам, голосуйте, или оформите свой проект!

Для участия необходимо:

Быть совершеннолетним гражданином РФ, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории Московской области.

Реализовывать социально значимый проект (или иметь уже успешно реализованный) на территории Московской области.

Подать проект на сайте, пригласить в него вашу инициативную группу, презентовать проект Совету.

Призовой фонд ежегодной премии – 180 000 000 рублей.

Количество победителей составит 1000 человек.

Проекты подаются в 4-х номинациях конкурса:

«Экология»:

«Волонтерство и благотворительность»

«Творчество и духовное наследие»

«Прорыв»

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ

I этап: Прием заявок. 3 июня – 4 августа 2019 года / Заявки на участие принимаются на сайте ежегодных премий Губернатора Московской области наше-подмосковье.рф.

II этап: Презентация проектов в муниципальных образованиях. 12 августа – 20 сентября 2019 года.

III этап: Оценка проектов. 21 сентября – 31 октября 2019 года.

IV этап: Награждение победителей. Ноябрь 2019 года.

Телефон горячей линии: 8-800-505-63-14.

Вам нужна помощь в размещении проекта? Обращайтесь к куратору в Дубне: Кравцов Егор Владимирович, тел. 8-915-369-80-81.