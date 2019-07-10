ПОВЕСТКА ДНЯ

г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, каб. 117, зал заседаний Совета депутатов городского округа Дубна

14.30 – совместное заседание постоянных депутатских комиссий:

- по экономике и научно-производственному комплексу

(председатель – Дзюба Сергей Федорович);

- по градостроительству, имущественным и земельным отношениям

(председатель – Урманов Виль Бариевич)

Председательствующий на совместном заседании комиссий – Куликов Сергей Александрович

1. О расширении ОЭЗ

Докладчик – Афанасьев Антон Владимирович,

содокладчик – Рац Александр Алексеевич

2. Об утверждении Положения о порядке предоставления и использования жилых помещений жилищного фонда Программы развития наукограда Дубна для временного проживания в новой редакции

(докладчик – Царева Светлана Петровна)

Марина Вяземская