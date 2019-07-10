ПОВЕСТКА ДНЯ

работы Совета депутатов городского округа Дубна на 11 июля 2019 года
г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, каб. 117, зал заседаний Совета депутатов городского округа Дубна
14.30 – совместное заседание постоянных депутатских комиссий:
- по экономике и научно-производственному комплексу
(председатель – Дзюба Сергей Федорович);
- по градостроительству, имущественным и земельным отношениям
(председатель – Урманов Виль Бариевич)
Председательствующий на совместном заседании комиссий – Куликов Сергей Александрович
1. О расширении ОЭЗ
Докладчик – Афанасьев Антон Владимирович,
содокладчик – Рац Александр Алексеевич
2. Об утверждении Положения о порядке предоставления и использования жилых помещений жилищного фонда Программы развития наукограда Дубна для временного проживания в новой редакции
(докладчик – Царева Светлана Петровна)
Марина Вяземская