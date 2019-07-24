«Поэты Дубны с любовью»

Фаина Степановна Беличенко, руководитель клуба, предложила июльскую встречу полностью посвятить творчеству дубненских поэтов. А так как важными календарными датами месяца стали День семьи, любви и верности и День города, то приглашенных поэтов попросили читать стихи, посвященные родному городу и теме любви.

Сотрудники библиотеки семейного чтения на Черной речке подготовили литературную выставку «Звучащая книга поэта» со сборниками произведений дубненских авторов: Леонида Якутина, Алексея Сисакяна, Юрия Максименко, Валентина Уралова, Ивана Ярославова, Александра Исаева, Светланы Пизик и многих других. Рядом с новыми книгами, выпущенными совсем недавно, можно было полистать и хорошо знакомые сборники с известными стихами любимых поэтов.

В качестве гостей в клуб пришли Александр Воронин, Игорь Квасов и Сергей Гор. Собравшиеся вместе с поэтами вспомнили историю поэтических объединений города. Первым из них стал ЛИТО «Маяк», располагавшийся в одноименном доме культуры на Большой Волге. С 1995 года под своим крылом он собирал творческих людей, «… поэтов, самозабвенно влюблённых в литературу. Для которых сочинительство не хобби или мимолётное увлечение, не графомания или попытка снискать славу на данном поприще. Для которых литературное творчество является неотъемлемой, если не главной, частью всей их жизни», - вспоминал Игорь Квасов, стоявший у истоков литературного объединения. Идея создания ЛИТО принадлежала Юрию Козлову.

То время для дубненских поэтов стало очень активным в плане творческих встреч, тематических вечеров, литературной учебы, стихи печатались в газетах, вышли в свет сборники «Поэтическая Дубна», «Свети, маяк!», «Библиотека». Наладили и творческие связи с поэтами и писателями из соседних городов Подмосковья и Тверской области, стали проводить конкурсы и фестивали. «ЛИТО «Маяк» все эти годы показывало фарватер поэтический, а зачастую и фарватер духовный», - считает Игорь Квасов.

Время шло, менялись руководители, поменялся и статус, и название литобъединения: с 2011 года действует литературно-поэтический клуб «Свет «Маяка», руководит им Александр Воронин. Дубненские поэты нашли творческий приют в разных объединениях и союзах, но важно другое – они пишут, печатаются и собирают на литературные встречи поклонников своего творчества. Талантливые авторы в городе востребованы, в их стихах люди находят созвучные своим мысли и переживания. Приятным сюрпризом для гостей-поэтов стало чтение их стихов членами клуба: кого-то в выборе произведений привлекла душевная лирика, кого-то искрометный юмор.

И, конечно, не обошли замечательную традицию – «поэтическую лотерею». «Билетами», подготовленными Фаиной Степановной, в этот раз стали как хорошо известные, так и малознакомые стихи дубненских авторов, их читали все участники встречи.

Догорела свеча. Закончилась встреча. Следующее заседания клуба состоится в августе на тему творчества Бориса Слуцкого, в этом году отмечается столетие со дня его рождения.

Евгения Штайн