Первый безопасный путь

Цель акции – профилактика соблюдения Правил дорожного движения для будущих родителей.

В Дубненском акушерском отделении Госавтоинспекторы провели беседу с молодыми мамами, объяснили, на что следует обращать внимание при выборе детских удерживающих устройств при перевозке малышей, а также провели мастер-класс по их использованию. Особое внимание было уделено необходимости правильного применения удерживающих устройств в зависимости от весовых и возрастных категорий ребенка.

В рамках партийного проекта Единой России «Безопасные дороги», депутат Совета депутатов городского округа Дубна Павел Насонов совместно с сотрудниками полиции преподнесли приятный сюрприз молодой семье и их новорожденному малышу выписывающимся из роддома - детское удерживающие устройство – автолюльку, которая с первых дней должна стать малышу неизменным спутником в поездках в автотранспорте. Молодые родители поблагодарили участников акции за подарок и обещали соблюдать Правила дорожного движения.

В завершение встречи инспекторы вручили будущим мамам тематические памятки и призвали их показывать правильный пример соблюдения ПДД своим будущим детям.