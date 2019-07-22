Осторожно, мошенники!

Цель данного мероприятия - повышение бдительности граждан, предостережение от различных мошеннических действий.

Полицейские подробно рассказали жителям города о различных способах и новых видах мошенничества, рекомендовали быть бдительными, не сообщать номера своих банковских карт и пин-кодов, не производить по просьбе незнакомых людей различные операции в банкоматах. Стражи правопорядка напомнили о том, как важно быть внимательными с незнакомцами, попросили граждан не впускать в квартиру посторонних и не совершать покупок у незнакомых людей.

В завершение акции сотрудники полиции вручили гражданам информационные памятки с рекомендациями о том, как обезопасить себя и своих близких от мошенников.