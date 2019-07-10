Оперативно-служебная деятельность ОМВД за 1 полугодие 2019 года

В течение 6 месяцев 2019 года ОМВД России по городскому округу Дубна осуществлялся комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки, развитие позитивных тенденций в состоянии криминальной ситуации на обслуживаемой территории, обеспечение общественного порядка и безопасности в свете требований нормативно-правовых актов МВД России и ГУ МВД России по Московской области.

Достигнуто тесное взаимодействие с сопредельными органами внутренних дел Московской и Тверской областей. В целях повышения уровня взаимодействия с органами власти и управления, правоохранительными и другими заинтересованными организациями, учреждениями и ведомствами в вопросах борьбы с преступностью и охраны общественного порядка, руководство Отдела принимало участие в заседаниях коллегий, совещаний ГУ МВД России по Московской области, Администрации города, Прокуратуры г. Дубны.

Повышенное внимание уделялось предупреждению актов терроризма и экстремизма, прежде всего в местах массового пребывания граждан и на объектах с повышенной опасностью. Без чрезвычайных происшествий на территории обслуживания организованы и проведены ряд спортивных, культурно-массовых и религиозных мероприятий.

Согласно оценке деятельности органов внутренних дел Московской области по итогам 1 полугодия 2019 года ОМВД России по городскому округу Дубна занимает 11 место.

В отчетном периоде 2019 года реализован комплекс мероприятий направленных на укрепление общественного порядка и безопасности. На территории городского округа проведено 85 массовых мероприятий, из них культурно-зрелищных мероприятий и религиозных – 60, публичных – 13, спортивных – 12. В мероприятиях приняло участие 40832 человека. На обеспечение общественного порядка, дорожной, личной, антитеррористической и имущественной безопасности участников задействовано 3080 сотрудников полиции, а также 61 сотрудник общественных формирований (ЧОО – 11, ДНД – 43, военнослужащих войск национальной гвардии - 7).

Существенных нарушений общественного порядка и осложнения оперативной обстановки в период проведения мероприятий не допущено.

Согласно статистическим данным наибольшее количество преступлений совершено в районе «Большая Волга» - 107.

В районе «Институтская часть» совершено 73 преступления, в левобережной части города совершено 56 преступлений.

В отчетном периоде 2019 года на территории городского округа зарегистрировано 236 преступлений, что меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года на 1,7 % (2018 – 240).

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 30,9% (с 42 в прошлом году до 55 в текущем).

На 25 % увеличилось количество зарегистрированных преступлений квалифицируемых по ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровья» (5; 2018 – 4).

Зарегистрировано 1 преступление, квалифицируемое по ст. 131 УК РФ «Изнасилование» (2018 - 0), 1 преступление, квалифицируемое по ст. 162 УК РФ «Разбой» (2018 – 0).

Увеличилось количество зарегистрированных преступлений по ст. 163 УК РФ («Вымогательство») с 0 до 2.

В отчетном периоде 2019 года увеличилось количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота оружия (3; 2018 – 1);

На прежнем уровне осталось количество зарегистрированных преступлений квалифицируемых по ст.161 УК РФ «Грабеж» (4; 2018 – 4).

Увеличилось количество зарегистрированных краж на 5,9 % (54; 2018 - 51), в том числе краж из квартир на 175% (11; 2018 – 4).

Увеличилось количество преступлений квалифицируемых по ст. 166 «Неправомерное завладение транспортным средством» с 1 до 8.

Зарегистрировано 2 преступления по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» (2018 – 0).

На 50% снизилось количество зарегистрированных краж транспортных средств (4, 2018 – 8).

На 100% увеличилось количество зарегистрированных мошенничеств (6, 2018 – 3).

Количество преступлений экономической и налоговой направленности, следствие по которым обязательно снизилось на 12,5% (14; 2018 – 16).

На 19,5% снизилось количество зарегистрированных преступлений «двойной превенции» (33; 2018 – 41).

Количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось на 13,6% (25, 2018 – 22), из них количество зарегистрированных сбытов наркотических средств и веществ возросло с 6 до 14.

В общественных местах совершено больше преступлений по сравнению с прошлым годом на 39,1% (121; 2018 – 87), в том числе совершенных на улицах города на 62,2% (73; 2018 – 45).

Количество преступлений совершенных несовершеннолетними увеличилось на 12,5% (9, 2018 – 8); совершенных в группе на 16,7% (14; 2018 – 12); лицами, не имеющими постоянного источника дохода на 29,4 (154, 2018 – 119); совершенных не местными жителями на 72,4% (50, 2018 – 29).

Снизилось количество зарегистрированных преступлений совершенных лицами в нетрезвом состоянии – на 3,7% (41, 2018 – 47).

Общее количество раскрытых преступлений в 1 полугодии 2019 года увеличилось на 2,9% (215, 2018 – 209).

Увеличилось количество уголовных дел, приостановленных по п.п.1, 2, 3 ч.1 ст.208 УПК РФ (40, 2018 – 13), в том числе по тяжким, особо тяжким составам – на 228,6%. Процент раскрываемости составил 84,3%.

Реализация ряда запланированных мероприятий позволила достигнуть положительных результатов в расследовании некоторых видов преступлений.

На 19,4% увеличилось раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений (45, 2018 – 31).

В отчетном периоде 2019 года на 75% увеличилась раскрываемость преступлений по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (7; 2018 – 4).

На 50% увеличилось количество раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (3, 2018 – 2).

На 20% увеличилось число раскрытых сбытов наркотических средств и веществ (6; 2018 – 5).

Увеличилось количество раскрытых преступлений по ст. 163 УК РФ «Вымогательство» с 1 до 3.

На 66,7 % увеличилась раскрываемость по ст. 161 «Грабеж» (5, 2018 – 3)

Раскрываемость краж из квартир на территории обслуживания увеличилась с 2 до 5, а также количество раскрытых преступлений по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством» с 1 до 8.

С 2 до 9 увеличилось число раскрытых преступлений по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

На 100% произошел рост раскрытых преступлений по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» (1; 2018 – 0).

Увеличилась раскрываемость преступлений по линии экономической направленности на 41,7% (17; 2018 - 12).

Раскрываемость краж на территории обслуживания снизилась на 26,1% (34; 2018 - 46), в том числе кражи транспортных средств на 50% (2; 2018 – 4).

Улучшились показатели работы по управлению нарядами при выявлении и расследовании преступлений в течение дежурных суток. Так по «горячим следам» расследовано 13 преступлений (2018 – 6).

На 2,6% снизилось количество расследованных преступлений привентивной направленности (38, 2018 – 39).

На 27% снизилось число раскрытых преступлений совершенных на бытовой почве (19; 2018 – 26).

На 10,5 % снизилось раскрываемость преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств (17, 2018 – 19).