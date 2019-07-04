Охрана общественного порядка 21 - 27 июня 2019 года

Блог ОМВД     10     чт, 04.07.2019 - 10:56
  • 1. Проверено мест массового отдыха населения – (всего с 23.05.2019 / за неделю с 21.06. – 27.06.2019) – 66/15.
  • 2. Проверено объектов санаторно-курортного комплекса – 32/5. Из них детских – 26/4 
  • 2.1. количество отдыхающих – 1439/330. Из них детей – 1381/315
  • 3. Выявлено и доставлено в ОМВД нарушителей общественного порядка в местах массового отдыха населения (составлено административных протоколов) – 35/8. 
  • 3.1. За нарушение антиалкогольного законодательства (ст.20.20, 20.21 КоАП РФ) – 25/5 
  • 3.2. За нарушение ПДД (глава 12 КоАП РФ) – 10/3 
  • 4. Рассмотрено протоколов об административных правонарушениях – 35/8. Из них наложено штрафных санкций – 35/8

 

Уважаемые жители и гости округа!

В целях сохранности личного имущества, не оставляйте его без присмотра. Напоминаем также о недопустимости распития алкогольной продукции и появления в состоянии опьянения в общественных местах! Желаем вам приятного и безопасного отдыха! 

Сотрудники полиции будут благодарны за любую оперативную информацию, которую граждане могут сообщить в Дежурную часть ОМВД России по г. о. Дубна по телефонам: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04, или по номеру 02 (112).

ОМВД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
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