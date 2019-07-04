Охрана общественного порядка 21 - 27 июня 2019 года

1. Проверено мест массового отдыха населения – (всего с 23.05.2019 / за неделю с 21.06. – 27.06.2019) – 66/15.

2. Проверено объектов санаторно-курортного комплекса – 32/5. Из них детских – 26/4

2.1. количество отдыхающих – 1439/330. Из них детей – 1381/315

3. Выявлено и доставлено в ОМВД нарушителей общественного порядка в местах массового отдыха населения (составлено административных протоколов) – 35/8.

3.1. За нарушение антиалкогольного законодательства (ст.20.20, 20.21 КоАП РФ) – 25/5

3.2. За нарушение ПДД (глава 12 КоАП РФ) – 10/3

4. Рассмотрено протоколов об административных правонарушениях – 35/8. Из них наложено штрафных санкций – 35/8

Уважаемые жители и гости округа!

В целях сохранности личного имущества, не оставляйте его без присмотра. Напоминаем также о недопустимости распития алкогольной продукции и появления в состоянии опьянения в общественных местах! Желаем вам приятного и безопасного отдыха!

Сотрудники полиции будут благодарны за любую оперативную информацию, которую граждане могут сообщить в Дежурную часть ОМВД России по г. о. Дубна по телефонам: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04, или по номеру 02 (112).