ОЭЗ «Дубна» присоединилась к кластеру «Композиты без границ»

Подписано соглашение об инфраструктурном участии ОЭЗ «Дубна» в деятельности кластера «Композиты без границ». В перспективе взаимодействие с кластером будет способствовать росту числа резидентов ОЭЗ, откроет для них возможности различных форм господдержки.
ОЭЗ «Дубна» стала третьим инфраструктурным участником межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ» наряду с ОЭЗ «Алабуга» и Технополисом «Химград», расположенными в Республике Татарстан. Свои подписи под соглашением об участии в деятельности кластера поставили генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев и директор Автономной некоммерческой организации «СОПК «Композиты без границ» Алексей Лемешко. Сотрудничество направлено на установление долгосрочных партнерских отношений между сторонами в сфере развития российского рынка композитных материалов, а также на привлечение в ОЭЗ новых инвесторов.
- Наш резидент предприятие «Препрег-Дубна», которое производит технические ткани на основе углеродного и стеклянного волокна, ранее уже заключило соглашение о сотрудничестве с кластером, - говорит Антон Афанасьев. - Мы надеемся, что его участниками станут и другие компании. Например, эту возможность может рассматреть инвестор «НПО Стеклотекс», который реализует перспективный проект по разработке и производству текстильных и композитных материалов из стеклянных, углеродных, кремнеземных, синтетических, других видов волокон и изделий из них. Сотрудничество с кластером будет способствовать привлечению на территорию ОЭЗ и других резидентов данного направления деятельности, а значит, созданию новых предприятий и рабочих мест.
Несмотря на то, что кластер «Композиты без границ» был создан не так давно - в начале прошлого года, сегодня в него уже входят такие регионы, как Московская и Саратовская области, Республика Татарстан. Кластер активно содействует тому, чтобы кооперация между производителями сырья и конечных изделий усиливалась, увеличивался экспорт композитных материалов и изделий из них, помогает новым и потенциальным участникам найти поддержку со стороны госорганов, институтов развития, финансовых организаций.
- Большое значение имеет финансовая поддержка – на создание новых производств, НИОКР, закупку оборудования и так далее, - поясняет директор АНО «СОПК «Композиты без границ» Алексей Лемешко. - Для участников кластера доступно субсидирование до 1 миллиарда рублей затрат при реализации совместных инвестиционных проектов. Для ОЭЗ «Дубна», как инфраструктурного участника кластера, это возможность взаимодействия ее Управляющей компании, резидентов с промышленными предприятиями, образовательными учреждениями, которые в него входят. А самое главное то, что подмосковная территория может стать отличной площадкой для успешного развития предприятий, специализирующихся в сфере композитных материалов. Готовая инфраструктура ОЭЗ, ее перспективное развитие предполагают локализацию здесь новых производств, и мы, как интегратор «Росатома» по композитным материалам, готовы способствовать локализации на подмосковной территории интересных проектов в данной отрасли.