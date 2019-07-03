ОЭЗ «Дубна» присоединилась к кластеру «Композиты без границ»

ОЭЗ «Дубна» стала третьим инфраструктурным участником межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ» наряду с ОЭЗ «Алабуга» и Технополисом «Химград», расположенными в Республике Татарстан. Свои подписи под соглашением об участии в деятельности кластера поставили генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев и директор Автономной некоммерческой организации «СОПК «Композиты без границ» Алексей Лемешко. Сотрудничество направлено на установление долгосрочных партнерских отношений между сторонами в сфере развития российского рынка композитных материалов, а также на привлечение в ОЭЗ новых инвесторов.

- Наш резидент предприятие «Препрег-Дубна», которое производит технические ткани на основе углеродного и стеклянного волокна, ранее уже заключило соглашение о сотрудничестве с кластером, - говорит Антон Афанасьев. - Мы надеемся, что его участниками станут и другие компании. Например, эту возможность может рассматреть инвестор «НПО Стеклотекс», который реализует перспективный проект по разработке и производству текстильных и композитных материалов из стеклянных, углеродных, кремнеземных, синтетических, других видов волокон и изделий из них. Сотрудничество с кластером будет способствовать привлечению на территорию ОЭЗ и других резидентов данного направления деятельности, а значит, созданию новых предприятий и рабочих мест.

Несмотря на то, что кластер «Композиты без границ» был создан не так давно - в начале прошлого года, сегодня в него уже входят такие регионы, как Московская и Саратовская области, Республика Татарстан. Кластер активно содействует тому, чтобы кооперация между производителями сырья и конечных изделий усиливалась, увеличивался экспорт композитных материалов и изделий из них, помогает новым и потенциальным участникам найти поддержку со стороны госорганов, институтов развития, финансовых организаций.