О трудовой деятельности иностранных граждан

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна напоминают о порядке предоставления уведомлений, а также о наступлении административной ответственности, предусмотренной статьей 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства»

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 13 Федерального закона №115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

Приём уведомлений о заключении (расторжении) трудового договора на выполнение работ с иностранным гражданином осуществляется по адресу: Московская область, гор. Дубна, ул. Луговая д.26 А. Телефон: 8-926-241-43-57

Часы приема населения (окно №2):

Понедельник: с 14.00 – до 18.00

Вторник: с 09.00 – до 13.00

Среда: с 14.00 – до 18.00

Четверг: с 09.00 – до 18.00

Пятница: с 09.00 – до 13.00

Суббота, воскресенье: выходной день

Перерыв в приеме заявителей: с 13.00 до 13.45

Не уведомление или нарушение установленного порядка или формы уведомления работодателем в установленные сроки, влечет административную ответственность, предусмотренную частью 3 ст.18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения в виде штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц от 35 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

В случае незаконного привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации двух и более иностранных граждан административная ответственность, установленная ст. 18.15 КоАП РФ, наступает в отношении каждого иностранного гражданина в отдельности.