О результатах проведенной работы по ООП 05.07-11.07.2019

1. Проверено мест массового отдыха населения – (всего с 23.05.2019 / за неделю с 05.07 – 11.07.2019) – 96/15.

2. Проверено объектов санаторно-курортного комплекса – 38/3. Из них детских – 30/2

2.1. количество отдыхающих – 2165/355. Из них детей – 2081/338

3. Выявлено и доставлено в ОМВД нарушителей общественного порядка в местах массового отдыха населения (составлено административных протоколов) – 47/7.

3.1. За нарушение антиалкогольного законодательства (ст.20.20, 20.21 КоАП РФ) – 32/4

3.2. За нарушение ПДД (глава 12 КоАП РФ) – 15/3

4. Рассмотрено протоколов об административных правонарушениях – 47/7

из них:

4.1. Наложено штрафных санкций – 47/7

Уважаемые жители и гости округа!

В целях сохранности личного имущества не оставляйте его без присмотра! Напоминаем также о недопустимости распития алкогольной продукции и появления в состоянии опьянения в общественных местах! Желаем вам приятного и безопасного отдыха!

Сотрудники полиции будут благодарны за любую оперативную информацию, которую граждане могут сообщить в Дежурную часть ОМВД России по г. о. Дубна по телефонам: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04, или по номеру 02 (112).