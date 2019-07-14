На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте регионального главка МЧС. Последняя в результате аварии, уточняет «Первый ярославский» телеканал, затонула.

Инцидент, по словам представителей ведомства, произошел в ночь на 13 июля. Информацию о нем сотрудники экстренных служб получили накануне в 2:15 мск. После этого на место случившегося выехали спасатели из Рыбинска и Углича, в том числе поисково-спасательные группы. Однако пострадавших в результате аварии они так и не обнаружили, отмечают в МЧС.

Эту версию со ссылкой на очевидцев подтверждает местный портал «PRO Город». По данным его собеседников, людей с яхты быстро эвакуировали. Потребовалась ли эвакуация людей с теплохода, интернет-издание не поясняет, замечая однако, что спустя несколько часов после аварии теплоход с пассажирами продолжил свой круиз. Куда и откуда он направлялся, не уточняется. Также неизвестно, сколько человек в момент происшествия находились на яхте и на теплоходе.

Остальных деталей случившегося местные СМИ и представители МЧС также не приводят. И «Алексея Толстого», и «Потудань» после аварии обследует транспортная комиссия Ространснадзора, замечает газета «Рыбинские известия». Обстоятельства случившегося выясняются.

"Алексей Толстой" - частый гость в Дубне с 2018 года. Это "трехпалубник" (плюс солнечная палуба) проекта 588, построен в Германии в 1954 году, модернизирован в 2006-2007 и 2012-2013 гг. Первоначальное название - "Николай Гастелло" и те, кому сейчас за 40, в детстве наблюдали его с пляжа под этим именем на рейсах Горький (Нижний Новгород) - Москва. Длина судна – 95,8 м., ширина – 14,3 м., осадка – 2,4 м, водоизмещение 1500 тонн. Скорость до 13.8 узлов (25,6 км/час). Количество посадочных мест – 144 основных, 35 дополнительных. Экипаж - 64 человека.