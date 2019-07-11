Молодёжный форум

С 11 по 31 июля 2019 года в с.п. Осташево Волоколамского района Московской области проходит областной молодежный форум «Я – Гражданин Подмосковья». На форуме будут 5 смен: 1) 11-15 июля; 2) 15-19 июля; 3) 19-23 июля; 4) 23-27 июля; 5) 27-31 июля.

Каждая из смен включает в себя 7 направлений:

- standART (Мода, дизайн, Современная хореография, музыка).

- Бизнес будущего (Предпринимательство, профессии будущего).

- DIGITAL (Видео и фотоблоггеры, контентмейкеры).

- Комфортная среда (Город, природа, гостеприимство).

- #ЯВОЛОНТЕР (Объединение волонтеров ЦФО).

- Сила воли (Экстремальный спорт, киберспорт, туризм).

- Гражданское общество (Актив, НКО).

В форуме может принять участие молодежь от 18 до 30 лет. Желающим поехать необходимо до начала планируемой смены прислать ФИО, дату рождения, мобильный, эл. почту, размер футболки на адрес электронной почты odm_dubna@mail.ru .

Подробности о мероприятии можно узнать также на сайте форума http://xn--e1aaigfjeebgb.xn--p1ai/.

Транспорт до места проведения форума и обратно организуется Администрацией города.