Маленький пассажир – большая ответственность

Цель акции - предупреждение и профилактика дорожной аварийности с участием детей-пассажиров.

На улицах города госавтоинспекторы проверили автомобили на наличие использования детских автокресел, или удерживающих устройств. Побеседовав с водителями стражи порядка вручили брошюры с подробной информацией о правильной и безопасной перевозке детей, а также яркие наклейки со знаком «Ребёнок в автомобиле».

К региональной социальной кампании присоединились российский певец, общественный деятель, продюсер и режиссер государственных мероприятий Владимир Александрович Левкин и Глава городского округа Дубна Максим Николаевич Данилов. Владимир Левкин обратился ко всем участникам дорожного движения с призывом: «Не забудьте пристегнуть своего ребенка, это должно войти в привычку не только ребенка, но и взрослого, который перевозит детей. Будьте бдительны! Жизнь одна!»