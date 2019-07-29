Лось вышел за помощью к людям. Видео

Местные жители предположили, что лось был болен и вышел к людям в надежде на помощь.

– Мы стали звонить в разные инстанции, – рассказал очевидец Николай Чуб. – Оказалось, что бедный голодный лось болен, и, к сожалению, жить ему осталось недолго. Его выпустили обратно в лес, но потом он снова выходил к людям в других местах.

По словам инспектора отдела по надзору № 1 Управления государственного охотничьего надзора Минсельхозпрода Московской области Александра Шевченко, выехавшие на место ветеринары проведут экспертизу и установят причину недомогания у животного.