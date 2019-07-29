Лось вышел за помощью к людям. Видео

Истощенное животное вышло к людям в СНТ «Сатурн», расположенном недалеко от Дубны.
Местные жители предположили, что лось был болен и вышел к людям в надежде на помощь.
– Мы стали звонить в разные инстанции, – рассказал очевидец Николай Чуб. – Оказалось, что бедный голодный лось болен, и, к сожалению, жить ему осталось недолго. Его выпустили обратно в лес, но потом он снова выходил к людям в других местах.
По словам инспектора отдела по надзору № 1 Управления государственного охотничьего надзора Минсельхозпрода Московской области Александра Шевченко, выехавшие на место ветеринары проведут экспертизу и установят причину недомогания у животного.
– Я в курсе ситуации, – говорит Шевченко. – Егерь выезжал на место с ветеринарами. Предварительный диагноз – проблема с желудочно-кишечным трактом или повреждение жевательного аппарата. Лося отправили на осмотр, чтобы определить, представляет ли он какую-то опасность. Если заключение будет положительным, лося необходимо будет изъять из естественной среды обитания в рамках санитарного отстрела.
Специалист добавил, что при встрече с сохатым, который нуждается в помощи, лучше всего связаться со специалистами местного охотничьего надзора. Они передадут информацию лесникам и ветеринарам, которые приедут и безопасными методами переместят животных в лес или заберут на осмотр.