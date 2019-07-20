Листая страницы будущего

19 июля заместитель главы администрации города по ЖКХ и транспорту Н.А. Тимошенко рассказал (уже не в первый раз) об этапах благоустройства набережной имени Менделеева. Эта часть правого берега Волги простирается от школы №8 до спортсооружений ОИЯИ. На первый этап работ по её благоустройству выделено 299 млн ₽. На второй – 100 млн ₽. Общую сумму в 399 млн ₽, как отметил Николай Тимошенко, составили средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Почему понадобилось ещё раз возвращаться к объяснению концепции благоустройства этой территории? Дело в том, что критика самого проекта, предложения по его корректировке и замечания по реализации раздаются до сих пор, несмотря на то, что работы идут полным ходом. Мнения жителей наукограда соответствовали бы духу времени, если бы не были несколько запоздалыми.

Благоустройство набережной Волги в планах муниципальных органов власти находилось и находится далеко не на последнем месте. О проекте регулярно сообщалось во всех городских СМИ. В текущем году, только на Дубна РУ, как минимум раз в месяц размещались материалы по этой теме с подробными разъяснениями, картинками и видеосюжетами. Все городские СМИ предоставляли полную информацию по набережной. У каждого из нас была возможность высказать свое мнение на общественных слушаниях. И тем не менее, масса вопросов к администрации возникла после того, как проект был утверждён, оплачен, выбран подрядчик, прибыли на объект люди, техника и началась реализация задуманного.

Надо признать, что и администрация, и строители терпеливо выслушивают замечания дубненцев и, в меру возможности, вносят в проект некоторые корректировки, что не способствует плановой и продуктивной производственной деятельности. Это просто-напросто может повлиять на увеличение (в ущерб качеству) темпов работ или на какое-то время отодвинуть сроки сдачи в эксплуатацию популярного места отдыха горожан. Как бы мы ни старались, все мнения свести к единому всё равно не получится. Но у нас никто не отнимал возможность претворить наши предложения в реальность.

Правый берег, как обещали нам власти, предстоит благоустраивать от шлюза №1 до Ратмино. Нам неплохо бы присмотреться к территориям будущего благоустройства, заранее сформировать своё видение прекрасного и представить его городскому руководству. Городские власти, в свою очередь, на основании мнения горожан, своего видения обустройства территории и имеющихся для этого финансов должны утвердить концепцию благоустройства. А после того, как за проект будут уплачены деньги и выбран подрядчик, к этапу согласования, чтобы не отвлекать строителей от их прямых обязанностей, больше не возвращаться. Разве что, в случаях крайней необходимости.