Об этом же мероприятии сообщается и на официальном сайте администрации Дубны:

Уважаемые жители города!

Управлением градостроительной деятельности Администрации городского округа Дубна (М.Н. Виноградов) 25 июля 2019 г. в 10-00 у земельного участка с кадастровым номером 50:40:0020111:3125 по адресу: Московская область, г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 19 будет проведено предварительное обсуждение по материалам Архитектурно-градостроительного облика торгово-офисного здания на земельном участке, расположенном по адресу: г. Дубна, МО, пр. Боголюбова. Приглашаем всех желающих для участия.

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И то, и другое объявление приглашает жителей для участия в одном и том же мероприятии. Но администрация, видимо, забыла, что судьба этого клочка земли была решена ещё в 2017 году. Тогда проходили слушания ни где-нибудь около забора у терминалов, а в зале администрации по адресу улица Академика Балдина, дом-2. А вот жители, которые участвовали в слушаниях и поставили под обращением более 500 подписей, помнят.

Скорее всего, запамятовали о своём мартовском решении 2019 года депутаты комиссии по градостроительству и депутаты Большеволжской депутатской группы, которых люди избрали для представления в муниципальной власти своих интересов.

Судя по содержаниям объявлений, между жителями, которым на этой территории жить, растить детей и внуков и, пришедшими на некий срок контракта и с этими жителями чиновниками, наблюдается конфликт интересов.

Конечно, послушать друг друга в очередной раз не помешает, но важно принять наконец-то решение по обустройству этого земельного участка, отвечающее пожеланиям тех, под окнами которых он находится.