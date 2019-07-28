Когда крупнейший должник по зарплате в Подмосковье выплатит деньги своим сотрудникам?

Компания «Связь Инжиниринг КБ» заключила несколько договоров о продаже своих складских запасов, а также намерена добиваться погашения дебеторской задолженности через суд. Эти меры, скорее всего, позволят погасить задолженность по зарплате перед сотрудниками в размере 14 млн рублей за 2-2,5 месяцев. Об этом сообщил конкурсный управляющий завода по производству печатных плат Александр Шелуха на пресс-конференции, которая состоялась на территории предприятия 25 июля.

Как отметил генеральный директор ООО «Связь Инжиниринг КБ» Константин Герасимов, по новым контрактам уже получена предоплата, поэтому в скором времени деньги поступят на счета сотрудников.

Ранее, 24 июля, в отношении ООО «Связь Инжиниринг КБ» Арбитражный суд Московской области ввел процедуру банкротства. «До конца августа будет проведена независимая оценка предприятия, а со следующей недели начнутся переговоры с потенциальными покупателями завода. Это три крупнейшие госкорпорации. Первые переговоры с ними мы провели еще месяц назад. По предварительным данным, начальная стоимость предприятия может составлять более 2,5 млрд рублей. Данная сумма позволит погасить весь имеющийся сегодня реестр, включенный в требования кредиторов», - сообщил Александр Шелуха, добавив, что ранее к заводу проявили интерес частные компании по производству научных приборов, систем телекоммуникации и ряд государственных корпораций.

По его словам, инвентаризационная ведомость, включающая сведения обо всем оборудовании завода, сошлась с бухгалтерской отчетностью. «Это говорит о том, что ни один болтик, ни один станок не был продан с момента запуска завода», - пояснил Александр Шелуха.

Для сохранения жизнеспособности завода в осенне-зимний сезон конкурсный управляющий при посредничестве администрации города Дубна намерен заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку тепла и электроэнергии. Пока источником электроснабжения для завода служит дизель-генератор.

Крупнейшим кредитором компании «Связь Инжиниринг КБ» является чешский банк PPF Banka. В данный момент кредитное учреждение оплачивает все текущие расходы предприятия - для возобновления его производства в будущем. «В моей практике это первый случай, когда банк поддерживает банкротное предприятие», - заявил Александр Шелуха.

По мнению конкурсного управляющего, одной из главных причин финансовых проблем «Связь Инжиниринг КБ» стало значительное повышение курса доллара в 2014 году. Это привело к удорожанию сырья, которое на более чем 60% импортировалось, и увеличению себестоимости продукции.

Константин Герасимов в качестве причины также назвал большие расходы по оплате электроэнергии. «Это очень энергоемкое производство. В первую очередь гальваника как таковая и выполнение требований, связанных с экологической чистотой – это предприятие с нулевыми выбросами», - пояснил генеральный директор.

В рамках пресс-конференции начальник производственного департамента ООО «Связь Инжиниринг КБ» Александр Васильев провел экскурсию по заводу для представителей СМИ.

СПРАВКА

В 2015 году на территории особой экономической зоны «Дубна» открылся завод «Связь Инжиниринг КБ» — предприятие полного производственного цикла по изготовлению двусторонних и многослойных печатных плат, ориентированное на прототипное, мелкосерийное и многономенклатурное производство. Количество сотрудников — 160 человек. Головное предприятие — АО «Связь Инжиниринг», которое занимается разработкой и производством радиоэлектронной и электротехнической продукции для многих отраслей промышленности.

Завод «Связь Инжиниринг КБ» способен производить печатные платы до 6-го класса точности включительно и до 25 слоев. Проектная мощность предприятия – 55 тыс. м2 простых и сложных печатных плат в год.

В течение 2015–2016 годов предприятие находилось в режиме star-up. Отрабатывались бизнес-процессы, проводились внутренние ОКР, внедрялись технологии изготовления плат, обучался персонал.

Уже на этапе запуска завод начинал принимать заказы на изготовление печатных плат различной степени сложности от таких предприятий, как АО «Концерн радиостроения «Вега», ОКБ «Планета», ПАО «Радиофизика», НПП «Пульсар», ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ», АО «Рыбинский завод приборостроения», ОАО «Саранский телевизионный завод», дубненские предприятия: АО «Приборный завод «Тензор», НИИ «Атолл», Международный научный центр «Объединенный институт ядерных исследований», ОАО «Авангард» и многие другие.

В 2016–2017 гг. предприятие участвовало в тендерных процедурах по исполнению государственных заказов. Выполнение этих контрактов позволило функционировать предприятию, но существенно улучшить финансовую ситуацию на заводе не получилось по причине недостаточного объема заказов.

Уже в конце 2016 года из-за отсутствия крупных заказчиков у предприятия начались финансовые проблемы — возникли долги по зарплате и коммунальным платежам. Ситуация осложнилась невозможностью финансирования деятельности со стороны компании-учредителя.

С 1 сентября 2017 года новым генеральным директором ООO «Связь Инжиниринг КБ» становится Константин Герасимов.

В конце 2017 года принято решение об остановке и консервации предприятия с целью сохранения производственного комплекса в высокой степени готовности к возобновлению полноценной деятельности. По оценкам независимых специалистов, проведенные мероприятия обеспечили возможность повторного запуска завода в течение 4–5 месяцев.

Определением Арбитражного суда Московской области от 12 апреля 2019 года в отношении ООO «Связь Инжиниринг КБ» введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Александр Шелуха.

Задолженность по зарплате на 1 июля 2019 года перед 87 сотрудниками предприятия составляет около 14 млн рублей (по данным учета). Сейчас в штате числится 17 человек. Генеральный директор ООO «Связь Инжиниринг КБ» Константин Герасимов совместно с действующим персоналом принимает все возможные меры к погашению долга перед коллективом, так как и сам получает заработную плату на общих со всеми условиях. По его словам, задолженность перед работниками стабилизирована и имеет тенденцию к сокращению. Длительность задержки по частичной выплате заработной платы не превышает 2–3 недели.

Бремя текущего содержания завода до настоящего времени несет главный кредитор — PPF Banka (Чешская Республика), который вкладывает средства в консервацию и оплату текущих расходов.