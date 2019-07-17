Как уменьшить вероятность кражи авто?

ОМВД России по городскому округу Дубна информирует о том, что в настоящее время на территории города участились факты хищений и угонов транспортных средств, краж комплектующих автотранспорта, а также краж, совершенных из салонов автомобилей. Чаще всего кражи совершаются в ночное время из автомобилей, необорудованных охранной сигнализацией и находящихся во дворах жилых домов.

Как уменьшить интерес злоумышленников к вашему автомобилю и вероятность его кражи? Соблюдайте ряд правил, и возможно именно они помогут Вам избежать неприятностей.

Самое важное:

установите в автомашине механическое противоугонное устройство (и никогда не забывайте включать его), блокирующие приспособления для рулевой колонки или рычага переключения скорости; прерывающее подачу топлива и тока, а также установите универсальное устройство поиска и слежения.

при возможности, ставьте свой автомобиль в гараж или на платную, охраняемую автостоянку

при оставлении автомашины без присмотра, всегда убирайте из её салона все предметы, которые могут привлечь внимание вора и стать причиной взлома;

никогда не оставляйте ключ зажигания в автомашине, даже во время кратких стоянок;

ни в коем случае не оставляйте в салоне документы;

всегда имейте при себе записанные номера автомашины, технического паспорта и т.д.;

покупая автомашину, убедитесь в наличии двух комплектов ключей, а если в машине уже установлена противоугонная сигнализация, в комплект должны входить два брелока к ней. Вместе с положенными техническими документами обязательно требуйте паспорт технического средства (ПТС);

если Вы оставляете машину на ночь, выберите хорошо освещенное, просматриваемое, людное место.

Если вы обнаружили, что совершён угон автомашины, немедленно сообщите об этом по телефонам в Дежурную часть ОМВД России по г. о. Дубна:8 (496) 214-71-19, 8 (496) 212-29-04, или по номеру 02 (112).

Чем скорее вы заявите о совершённом преступлении, тем быстрее оно будет раскрыто.

Всегда помните, что выбор преступников падает главным образом на ту машину, на которую при угоне (краже) тратится меньше времени.

Только Ваша бдительность, осторожность и забота о своем транспортном средстве поможет Вам избежать неприятностей!