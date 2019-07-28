К юбилею Василия Шукшина

В акции принимают участие библиотеки городских округов Дубна, Клин, Лосино-Петровского и Одинцовского района. Специальный показ картины состоится в рамках проекта "КиноLeto" в Культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде.

24 июля кинопоказ состоялся и в читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья

Перед показом фильма заведующая читальным залом Ольга Аникина напомнила вкратце о значении творчества и личности В.М. Шукшина в русской литературе и советском кинематографе, этапы его биографии. В полутьме зала царило ожидание чуда. Ведь среди жителей нашего города и района немало знатоков и ценителей старого доброго, ещё советского кино. На экране запустилась видеозаставка Госфильмофонда России, замелькали знакомые титры и вот она встреча с волшебной силой искусства, русской историей, прекрасной, ещё почти нетронутой природой Алтая, чьей-то юностью, человеческой добротой, верой в мечту, ответственностью за общее дело, за людей и Россию.

Немудрёный сюжет о жизни деревенского паренька – шофёра Паши Колокольникова был хорошо знаком многим зрителям. Но за ним стоит судьба нескольких советских поколений и вековая народная мудрость, судьба и самого Василия Макаровича, выходца из этих же мест. Вопросы, поднимаемые классиком, всё так же актуальны и в XXI веке. Что такое любовь и мечта? Что такое настоящая мужская дружба? Как не потерять веру в то, что обязательно встретишь любовь? Какова она, русская женская доля? Что такое жизнелюбие и что такое разумный риск ради других людей? «…шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь» - слова из близкой по теме песни «А я люблю дорогу» словно поддерживают мысль фильма. Именно такие простые честные труженики, воспитанные в ответственности за своё и общее дело, счастье, не ждущие никакой награды, похвалы и есть соль Земли Русской, её кормильцы и спасители в трудный час. Об этом и о многих важных моральных понятиях и чувствах напомнил фильм.

Картина завоевала приз «Лев святого Марка» на Венецианском кинофестивале 1964 г., как лучший фильм для детей и юношества, премию первого Всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде, в 1964 г. как комедийный фильм «за жизнерадостность, лиризм и оригинальное решение». В основу сценария легли шукшинские рассказы «Коленчатые валы» «Гринька Малюгин», «Классный водитель», «Внутреннее содержание». В этом своём фильме Василий Шукшин не снимался, как актёр, но его могучий, истинно народный русский дух чувствуется и в сценарии, и в режиссуре.

После просмотра гости не спешили расходиться. За чашкой чая обсудили фильм, впечатления, мысли, которые он пробудил. Все сошлись во мнении, таланта и личности равной по масштабу и уровню Шукшину трудно найти сейчас в российской культуре. Современные «звёзды» и создаваемый вокруг них ажиотаж не идут ни в какое сравнение. России и россиянам для того, чтобы русский дух продолжал жить в будущем, нужны именно совесть и голос народа, опирающиеся на его историю, богатый духовный и нравственный опыт.

В рамках действующего в нашей библиотеке клуба «В кадре и за кадром», акции «Ночь кино», мы ещё не раз пригласим дубненцев на кинопоказы. Лето не делает паузы в культурной жизни нашего города.