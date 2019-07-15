Интервью с зам. гл. врача ДЦГБ Тотевой С.Г.

Жители Дубны серьёзно обеспокоены тем, что в настоящее время сразу в двух поликлиниках города не ведут приёмы врачи – кардиологи. В связи с этим людям с сердечно - сосудистыми заболеваниями для получения консультаций у данных специалистов предлагается ехать в клинико-диагностический центр, который находится в Дмитрове. Дубненцы озадачены сложившейся ситуацией и обратились к руководству ДЦГБ за разъяснением.

На вопросы отвечает заместитель главного врача по поликлинической работе Станислава Горановна Тотева.

Кто оказывает помощь пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы?

- Кардиолог является врачом-консультантом, ведут пациентов с кардиологическими проблемами участковые врачи-терапевты и врачи общей практики. Врач-кардиолог не является специалистом, к которому пациенты могут записываться сами. Запись к кардиологу идёт по системе «от врача к врачу».

В каких случаях участковые врачи записывают пациентов к кардиологу?

- Если необходима коррекция проводимой терапии, уточнения диагноза, перед освидетельствованием в бюро медико-социальной экспертизы.

Сколько кардиологов работает в ДЦГБ на сегодняшний день?

- На сегодняшний день в больнице работают 5 врачей-кардиологов: 2 врача в терапевтическом отделении больницы, 2 врача в поликлиниках для взрослого населения и 1 кардиолог в детской поликлинике №1. Врачи-кардиологи поликлиник для взрослых сейчас находятся в декретном отпуске

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Как решается вопрос с консультациями кардиолога на время декретных отпусков специалистов?

При необходимости, в соответствии с приказом о маршрутизации пациентов, врачи записывают своих пациентов в клинико-диагностический центр Дмитрова. Тех пациентов, которых готовят к освидетельствованию в бюро МСЭК, или их состояние не позволяет покидать пределы города, консультируют кардиологи терапевтического отделения ДЦГБ.

Будут ли привлекаться ещё кардиологи для работы в поликлиниках?

- Во-первых, доктора выйдут из декретных отпусков. А также с августа начнёт приём врач-кардиолог, которого мы пригласили на работу к нам из другого города.

В заключение хочу отметить, что в наших поликлиниках работают высокопрофессиональные врачи, которым по плечу любое заболевание, в том числе и кардиологического профиля.